Eventos: FUTEBOL DE AREIA INICIA O CICLO ESPORTIVO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER NA PRAINHA DE TRÊS LAGOAS

Começa neste final de semana o ciclo de programações esportivas que serão organizadas pela Secretaria de Esporte e Lazer no Terminal Turístico – Prainha de Três Lagoas. No sábado (14) e domingo (15), a atração será o futebol de areia, com inscrições gratuitas para toda a comunidade.

Garanta a sua vaga preenchendo o formulário: https://forms.gle/j5yent6yfwbgkpcw7, sem limites de inscritos. As disputas serão divididas entre equipes femininas, 50+, infanto-juvenil e livre.

Os eventos vão até o dia até o dia 12 de fevereiro, com um cronograma que ainda conta com futevôlei, handebol de praia, vôlei de praia e beach tennis. Para outras informações sobre o evento, entre em contato pelos telefones (45) 3521-1200 e (45) 99960-0732.

Finais de semana esportivos

A programação segue pelos próximos finais de semana, novamente com o futebol de areia nos dias 21 e 22 de janeiro. Durante as datas também haverá disputas do futevôlei, sendo o sábado (21) gratuito para a diversão da comunidade e o domingo (22) com inscrições pagas, abertas para equipes que desejem competir.

Os eventos seguintes seguem o mesmo cronograma, sendo um dia livre para os iguaçuenses e outro pago, destinado à competição entre times amadores de Foz e região lindeira. Os valores serão revertidos para a compra de medalhas e troféus.

Entre os dias 28 e 29 de janeiro, a Prainha receberá o handebol de praia e de 4 a 5 de fevereiro, as areias receberão as equipes do vôlei de praia. O encerramento será nos dias 11 e 12 de fevereiro, com o beach tennis.