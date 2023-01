Foz do Iguaçu: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE REALIZA PRIMEIRA REUNIÃO COM RESPONSÁVEIS SETORIAIS

A direção executiva da Fundação Municipal de Saúde de Foz do Iguaçu, responsável pela administração do Hospital Municipal Padre Germano Lauck e pelas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), realizou a primeira reunião do ano com responsáveis setoriais, nesta segunda-feira (09), a fim de debater assuntos relevantes para a instituição, como os processos licitatórios.

O novo diretor administrativo-financeiro da Fundação Municipal de Saúde, Rafael Carbonera, falou sobre a importância de uma gestão mais compartilhada, em que a comunicação entre os setores é essencial para o planejamento estratégico e de longo prazo.

“O complexo hospitalar precisa de uma reação mais dinâmica em meio a uma realidade que exige constante mudanças e aperfeiçoamento, estabelecendo consistência por meio de planejamento, reestruturação, controle e resolutividade na instituição, com respostas mais concretas e céleres, caminhando para o processo de consolidação da imagem institucional”, disse Carbonera.

A responsável pelo setor de Compras e Licitação, Letícia Caroline Lacoski, fez uma apresentação para orientação sobre processos licitatórios.

“Precisamos continuamente oferecer capacitação às equipes para o melhor desempenho das atividades e o avanço na informatização dos processos da Fundação. É um ganho à gestão pública”, pontuou o diretor administrativo-financeiro.