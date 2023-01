Dezenas de passageiros com voos programados para ontem (10), para Foz do Iguaçu, tiveram problemas para chegar e sair da cidade. Foram seis chegadas e seis partidas canceladas, pois o sistema de balizamento noturno (sistema de iluminação de pista) apresentou problemas técnicos.

Nesta quarta-feira (11), a assessoria confirmou que uma chegada e uma partida foram canceladas. A equipe técnica do aeroporto está trabalhando no restabelecimento do sistema.