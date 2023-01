Pronunciamento: ‘VOU ME APRESENTAR À JUSTIÇA E CUIDAR DA MINHA DEFESA’;TORRES PÓS ORDEM DE PRISÃO

O ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Anderson Torres, se manifestou sobre a ordem de prisão instaurada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes. Agentes da Polícia Federal (PF) foram até o condomínio onde Torres mora, mas ele não foi encontrado. O também ex-ministro do governo Bolsonaro está nos Estados Unidos. Pelo Twitter, Torres confirmou que irá retornar ao Brasil para se apresentar à Justiça. “Hoje recebi notícia de que o ministro Alexandre de Moraes, do STF, determinou minha prisão e autorizou busca em minha residência.

Tomei a decisão de interromper minhas férias e retornar ao Brasil. Irei me apresentar à Justiça e cuidar da minha defesa”, escreveu Torres. Na sequência, ele afirmou que suas ações sempre foram pautadas “pela ética e pela legalidade” e que confia na Justiça brasileira e nas instituições. “Estou certo de que a verdade prevalecerá”, completou.

Torres foi exanorerado do cargo após por determinação do governador afastado do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, após os atos de violência ocorridos na Praça dos Três Poderes. Mais cedo, o ex-comandante da Polícia Militar do Distrito Federal. Ela era o responsável pelo comando da instituição no dia em que os manifestantes se dirigiram à Praça dos Três Poderes e vandalizaram o Palácio do Planalto, o Supremo Tribunal Federal e o Congresso Nacional no domingo, 8. O ex-comandante da Polícia Militar do Distrito Federal, Fabio Augusto Vieira, também se tornou alvo de um pedido de prisão por parte de Moraes.

