Tech News: TELESCÓPIO JAMES WEBB REVELA AS PROFUNDEZAS OCULTAS DO UNIVERSO

Desde sua posição a mais de um milhão de quilômetros de distância, o Telescópio Espacial James Webb da Nasa (JWST, na sigla em inglês) revela um universo que é mais rico e mais desconcertante do que os astrônomos imaginavam. Um cosmos que se esconde atrás de um véu de poeira.

O JWST, o maior telescópio espacial da história, perfura esse véu ao capturar a luz infravermelha. Menos energética do que a luz que nossos olhos podem ver, a luz infravermelha passa mais facilmente através da poeira cósmica, e o espelho de 6 metros de largura do telescópio pode coletar essa luz de alguns dos objetos mais distantes do universo.

“A poeira interestelar é mais como fumaça. É menor do que as partículas de poeira em sua prateleira”, compara Jane Rigby, cientista de projetos de operações do JWST. “Meu pai é bombeiro, então penso nisso como se estivesse em uma sala cheia de fumaça com pouca visibilidade.”

Com seu olho infravermelho, o JWST pode examinar os incêndios florestais do universo. Lançado há menos de um ano e completamente operativo há apenas seis meses, o telescópio já está revelando uma surpreendente variedade de objetos cósmicos. Durante uma recente reunião no Space Telescope Science Institute em Baltimore (Estados Unidos), os cientistas compartilharam alguns dos primeiros resultados do observatório.

Nesta imagem do JWST, conchas de poeira cósmica aparecem como anéis ao redor da estrela Wolf-Rayet 140. As estrelas Wolf-Rayet estão em um estágio avançado de seus ciclos de vida, liberando elementos pesados no espaço, e esta faz parte de um sistema binário com uma estrela do tipo O, um dos tipos de estrelas massivas mais conhecidos. A notável regularidade da distância entre os anéis indica que eles se formam como um relógio durante a órbita de oito anos do sistema, quando as duas estrelas no binário fazem sua maior aproximação uma da outra.

Isso incluía as distâncias para algumas das galáxias mais afastadas já descobertas, aglomerados de estrelas antigas recém-observadas, uma nuvem de água ao redor da lua Encélado de Saturno e estruturas de poeira simétricas envolvendo uma grande estrela tempestuosa – nuvens de partículas que são regularmente expelidas pela estrela em si.

Thomas Zurbuchen, chefe de ciência da NASA, diz que observar o JWST perscrutando a poeira cósmica é um pouco como observar as nuvens se dissiparem do alto de uma montanha na Suíça, sua terra natal.

“De repente, a neblina se dissipa e seu coração bate mais rápido”, diz ele. “É de tirar o fôlego. Você vê a natureza em cores incríveis, e é mais bonita do que você jamais imaginou.”

Outras imagens do observatório espacial capturam partes distantes e primordiais do cosmos, como a primeira imagem divulgada publicamente: um pequeno pedaço do céu salpicado com inúmeras galáxias antigas. Para fazer essa imagem, o telescópio encarou fixamente a escuridão durante 12,5 horas, coletando luz infravermelha que viajava pelo espaço por bilhões de anos.

“Fiquei tão emocionado pelo fato de reconhecer que aquilo que eu estava vendo sempre esteve lá – por bilhões de anos – um tempo extremamente longo, e ainda não o tínhamos visto”, destaca Zurbuchen. “Este é o começo de um caminho rumo ao desconhecido, com um novo par de olhos.”