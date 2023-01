Estado Grave: HOMEM É ATINGIDO POR RAIO NA CABEÇA E SOBREVIVE

Um homem de 50 anos foi atingido por um raio na quarta-feira (11), quando trabalhava em uma obra na zona rural de Castro, na região dos Campos Gerais do Paraná. O raio atingiu o trabalhador na cabeça e também parte do corpo do homem.

Ele foi levado para uma UPA de Castro, e depois transferido para um hospital de Ponta Grossa, cidade próxima de Castro. Nesta quinta-feira (12) ele foi trazido para Curitiba, para o Hospital Evangélico Mackenzie, referência em casos de queimados.

Segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), divulgadas pelo Grupo de Eletricidade Atmosférica, todos os anos são registrados sobre o território paranaense 916,8 mil raios, ou, dois raios a cada minuto, em média, até 2018.