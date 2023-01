Foz do Iguaçu: VEÍCULO PEGA FOGO EM PÁTIO DE POSTO DE COMBUSTÍVEIS

Um incêndio em um posto de combustíveis localizado na Rua Santo Rafagnin, região da Vila Portes, em Foz do Iguaçu, mobilizou diversas equipes do Corpo de Bombeiros na noite de quinta-feira (12). Devido ao trabalho ágil dos militares, as chamas foram contidas rapidamente, evitando uma tragédia.

O incêndio teve início por volta de 22h40 e atingiu um veículo que estava no pátio do posto. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o carro era movido a diesel, mas foi abastecido com gasolina. Na tentativa de reverter o problema, o mecânico tentou remover o combustível para outro recipiente utilizando uma bomba elétrica.

Para ligar o equipamento, ele fez a popular “chupeta” com um cabo de transmissão de carga conectado à bateria do veículo. O acionamento da bomba produziu uma faísca, que culminou no incêndio.

Populares que estavam no local tentaram controlar as chamas com o uso de extintores até a chegada do Corpo de Bombeiros. Já no local, os militares iniciaram o combate ao fogo que atingia o veículo e também a estrutura do posto e a fachada de lojas anexas.

A grande preocupação era de que o incêndio se espalhasse para as bombas e para galões com combustível armazenados nas proximidades. Os bombeiros, então, passaram a resfriar os tanques, impedindo que o fogo se espalhasse e causasse uma explosão.

Ninguém ficou ferido no incidente.