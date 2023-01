Inscrições: REGISTRO PARA A COLÔNIA DE FÉRIAS NOS CENTROS DE CONVIVÊNCIA DEVE SER FEITA NA PRÓXIMA SEGUNDA-FEIRA (16)

Na próxima segunda-feira (16), os pais e responsáveis por crianças de 6 a 12 anos poderão realizar as inscrições dos pequenos para as Colônias de Férias dos Centros de Convivência de Foz do Iguaçu. Serão dois horários: 8h às 12h e 13h30 às 17h30. Para formalizar o cadastro será preciso ir até os Centros de Convivência e apresentar documentos de identificação dos responsáveis e menores.

O coordenador dos centro de convivência, Carlos Eduardo Rodrigues, reforça que as vagas são limitadas a 130 crianças em cada um dos seis locais, sem a obrigatoriedade de estarem matriculadas na rede municipal de ensino.

“Estaremos logo pela manhã recebendo os interessados para finalizarmos a inscrição. Sabemos que a procura será alta, então pedimos que os responsáveis cheguem cedo para garantir as vagas. Durante a colônia teremos atividades muito divertidas e queremos todos os lugares lotados”, afirmou.

As atividades esportivas, recreativas e culturais começam já na terça-feira (17), das 13h30 às 17h30, nos Centros de Convivência Arnaldo Isidoro de Lima (Vila C), Clóvis Cunha Vianna (Lagoa Dourada); Darci Zanatta (Morumbi); Érico Veríssimo (Jd. São Paulo); Francisco Buba (Porto Meira) e Leonel de Moura Brizola (Três Lagoas).

A programação preparada pela Secretaria Municipal da Educação contempla atividades na piscina, gincanas, música, esporte, dança, circo e teatro, sempre monitoradas por técnicos desportivos, professores da rede municipal de ensino e arte educadores da Fundação Cultural.

Confira os locais para realizar a inscrição

– Centro de Convivência Arnaldo Isidoro de Lima

Endereço: Rua D, 520, Vila C.

– Centro de Convivência Clóvis Cunha Vianna

Endereço: R. Júlio Brecher – Lagoa Dourada.

– Centro de Convivência Darci Zanatta

R. Pompéu de Tolêdo, 773, Morumbi I.

– Centro de Convivência Érico Veríssimo

Endereço: R. Jorge Sanwais, 4375 – Jardim São Paulo.