Obras: PREFEITURA REALIZA O MAIOR PROGRAMA DE INVESTIMENTO EM ESPORTE E LAZER DA HISTÓRIA

Desde o início da gestão do prefeito Chico Brasileiro, o investimento em áreas públicas de esporte e lazer aumentou de forma exponencial. Atualmente, são 14 praças esportivas em andamento e que serão entregues para mudar a qualidade de vida dos iguaçuenses, em diversas regiões da cidade.

Conforme aponta o levantamento da Secretaria de Esporte e Lazer, estão contemplados os bairros: Conjunto Bubas; Jd. São Roque; Jd. Bárbara; Jd. Jupira; Cidade Nova; Jd. Curitiba; Vila Shalom; Cohapar III; Gleba Guarani; Vila Independência; Morumbi I; Jd. Central; Ouro Verde e Bela Vista.

Os investimentos ultrapassam os R$ 600 mil em cada local, dão vida a espaços multifuncionais, com praça, academias ao ar livre, campos de futebol, entre outras melhorias que transformam os bairros.

“Sempre relembro como encontramos o esporte quando assumimos. E, desde o início, nos comprometemos a começar a usar os espaços públicos com áreas de lazer para a população, descentralizando o acesso e levando qualidade aos bairros. Com bastante trabalho, avançamos, e sabemos que ainda temos muito a fazer”, disse o prefeito Chico Brasileiro.

Complexos de Esporte e Lazer

O Governo do Estado do Paraná também é um dos parceiros no investimento para a construção de complexos esportivos. As obras atendem ao programa “Meu Campinho”, composta por campo de futebol com grama sintética, pista de caminhada, academias da terceira idade, parquinhos, além de iluminação e jardinagem.

Serão atendidos com essa estrutura o Conjunto Bubas, Jardim Ipê, Jardim Jupira e Jardim São Roque. Outros dois locais, no Jardim Central e Porto Meira, que possuem projetos aprovados e orçados, aguardam a aprovação do Governo do Estado para a publicação da licitação. São mais de R$ 6 milhões investidos a partir de convênios com o município.

Esporte para a comunidade

A Secretaria de Esporte e Lazer também atua levando atividades esportivas para as áreas, com a participação da comunidade, como a ginástica comunitária e outras atividade. São 55 polos de atendimento.

“Entregamos os espaços e atuamos para que eles tenham o uso ampliado, tornando-os pontos de encontro para pessoas de todas as idades. São formas importantes de se promover saúde e bem-estar”, garantiu o secretário de Esporte e Lazer, Antonio Sapia.