Apontamento: ELEVAÇÃO MÉDIA GLOBAL DO NÍVEL DO MAR ESTÁ SE ACELERANDO

A perda de gelo das geleiras e das camadas de gelo polar, juntamente com as mudanças na quantidade de água armazenada na terra, contribuem com os dois terços restantes do aumento global do nível do mar observado. A perda de gelo da Groenlândia, Antártida e geleiras tem sido o fator dominante para o aumento global do nível do mar desde 1993 até o presente.

A elevação média global do nível do mar está se acelerando. Observações de marégrafo e altimetria por satélite mostram que a taxa de aumento médio global do nível do mar aumentou de 1,5 ± 0,2 cm por década (1901–2000) para 3,5 ± 0,4 cm por década (1993–2021). A causa dominante do aumento médio global do nível do mar desde 1970 é a mudança climática antropogênica.

A confiança na avaliação das mudanças no nível médio global do mar melhorou continuamente porque houve mais análises de altimetria por satélite e registros mais longos. Os esforços para quantificar de forma confiável as várias contribuições para o aumento do nível do mar também levaram a uma maior confiança e compreensão do processo.

A Austrália, como outras nações, já está experimentando o aumento do nível do mar. O nível do mar varia de ano para ano e de lugar para lugar, em parte devido à variabilidade natural do sistema climático pelo efeito de fatores climáticos como El Niño e La Niña.

Com base em observações de altimetria por satélite desde 1993, as taxas de elevação do nível do mar ao norte e sudeste da Austrália têm sido significativamente mais altas do que a média global, enquanto as taxas de elevação do nível do mar ao longo das outras costas do continente têm sido mais próximas da média global. média global.

O registro de altimetria do nível do mar de longo prazo é normalmente restrito à região offshore, além de 25 a 50 km, enquanto as mudanças mais próximas da costa da Austrália são estimadas a partir de medições de marégrafo em um número limitado de locais.

Os processos costeiros locais, os efeitos do movimento vertical da terra e as mudanças no local e/ou nos níveis de referência afetam as estimativas locais da mudança do nível do mar. Por exemplo, estimativas de medições de marégrafo próximo à costa podem diferir de estimativas derivadas de altimetria de satélite a dezenas de quilômetros da costa.

No entanto, medidores de maré com bons registros de longo prazo na Austrália mostram mudanças gerais no aumento do nível do mar consistentes com observações offshore de altimetria por satélite.

O aumento do nível do mar representa uma ameaça significativa para as comunidades costeiras e os ecossistemas costeiros, amplificando os riscos de inundação costeira, tempestades, erosão e intrusão de água salgada nos sistemas de águas subterrâneas. Conforme enfatizado no relatório State of the Environment de 2021, as comunidades costeiras da Austrália já estão passando por algumas dessas mudanças.