Atração: VERTEDOURO DA ITAIPU REGISTRA VAZÃO DE 1,7 MIL M³/S

1,7 mil m³/s de água por segundo. Essa é a vazão de água liberada através das comportas de um dos vertedouros da Itaipu Binacional nesta segunda-feira (16). As comportas foram abertas no último sábado (14), às 6h da manhã, após o nível do reservatório da usina atingir a capacidade máxima.

Rafael de Souza Favoreto, que é da Divisão de Programação e Estatística do Sistema Itaipu, explica que a abertura das comportas foi necessária devido ao grande volume de chuva registrado no mês de janeiro, com índices acima da média. O escoamento de água é, portanto, uma medida de controle.

Localizada na fronteira entre o Brasil e o Paraguai, a Itaipu Binacional é considerada a segunda maior usina hidrelétrica do mundo. No Brasil a Itaipu produz 8,4% de toda a energia consumida. Mas esses números já foram maiores. Para se ter uma ideia, chegaram a 25% em 1997. Mas com o passar dos anos e a adoção de outras fontes de energia, como a eólica e a solar, a usina tem passado a representar um consumo cada vez menor.

A vazão de 1,7 mil m3 de água por segundo é, de acordo com a usina, a média da vazão registrada nas Cataratas do Iguaçu. A abertura do vertedouro, que não operava desde outubro de 2021, atraiu a atenção de muitos turistas e moradores.

A usina recebeu mais de duas mil pessoas neste fim de semana para acompanhar o espetáculo das águas. Rafael explica que nos próximos dias a vazão deve ser aumentada, mas sempre com cuidado para manter a segurança do rio.