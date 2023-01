Planos: EMPRESA FRANCESA INVESTIRÁ CERCA DE US$ 1 BI NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO NO BRASIL

“A TotalEnergies gere o projeto com uma participação de 45% em parceria com a Shell (30%) e a Repsol Sinopec (25%). O desenvolvimento do Lapa South-West será feito por meio de três poços, conectados à plataforma flutuante existente para extração, armazenamento e despacho de petróleo (FPSO Lapa)”, diz comunicado.