Rodovias: BRS 376 E 277 TÊM FILAS E CHUVAS NA SERRA DO MAR NESTA SEGUNDA

As BRs 376 e 277 têm filas e chuvas em pontos isolados na Serra do Mar entre o final da tarde e início da noite desta segunda-feira (16). As duas rodovias que ligam Curitiba ao litoral estão com interdições parciais por causa de deslizamentos ocorridos em 2022.

Nas duas estradas, a lentidão é maior para quem vem do litoral com destino à capital. Na BR-376, são 10 quilômetros de congestionamento no sentido Curitiba, entre os km 678 e 668. No sentido Santa Catarina, são quatro quilômetros de retenção, entre os km 664 e 668.

Acompanhe a última atualização da Arteris Litoral Sul, concessionária que administra a rodovia, publicada às 17h23:

Condições de tráfego na BR-376/PR: ➡️ Sentido Santa Catarina – fila de 4 quilômetros

📍 km 664 ao km 668, em Guaratuba. – ➡️ Sentido Curitiba – fila de 10 quilômetros

📍 km 678 ao km 668, em Guaratuba. 🌧️ Chove em pontos no trecho de serra. pic.twitter.com/wcliAyEfEP — Arteris Litoral Sul (@Arteris_ALS) January 16, 2023

Na BR-277, são 12 quilômetros de fila no sentido Curitiba. Quem desce a Serra, no sentido Paranaguá, enfrenta um congestionamento de cinco quilômetros.

Acompanhe a última atualização do DER/PR, publicada às 17h46:

As autoridades lembram que a Estrada da Graciosa, liberada na quarta-feira (11) entre os km 6 e 16, não é uma alternativa para evitar o congestionamento sentido litoral do Paraná.

DESLIZAMENTOS NAS BRS 376 E 277

As BRs 376 e 277 foram atingidas por deslizamentos no trecho de Serra do Mar em 2022. As duas rodovias têm bloqueios de faixas desde então.

O km 42 da “rodovia das praias”, que liga Curitiba ao litoral do Paraná, foi atingido por um rolamento de pedras. Já na 376, uma queda de barreira foi registrada no km 668 da estrada, que vitimou duas pessoas.

Não há previsão de liberação das faixas nas BRs 376 e 277.