Segurança: ENCONTROS ENTRE FORÇAS DE SEGURANÇA REFORÇAM ATUAÇÃO INTEGRADA NO PARANÁ

uma série de encontros com representantes das forças de segurança do Estado para se inteirar e guiar as diretrizes da pasta. Durante a manhã, ele recebeu a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros. Nas últimas semanas, foram apresentadas as demandas e metas das demais corporações, como as polícias Civil, Científica e Penal e a Coordenação Estadual dos Conselhos Comunitários de Segurança (Conseg).

“É um momento importante para conhecer a realidade de cada uma das forças e as demandas particulares das corporações, como operacionais, administrativas ou as de estruturação de carreira”, destacou o secretário.

Segundo ele, a proximidade aumenta a assertividade nas decisões. “Todas as demandas trazidas serão avaliadas e passadas ao Governo do Estado, com o intuito de atender o máximo possível, dentro da lógica da gestão e do orçamento”, afirmou.

O coronel Sérgio Almir Teixeira, que assumiu recentemente o comando da Polícia Militar, destacou a importância dessa abertura. “Esse diagnóstico colabora para entender como as instituições estão preparadas e priorizar ações. Apresentamos detalhes do efetivo, estrutura e necessidades. Além disso, entendemos como a Sesp pode nos auxiliar nos projetos e definir metas conjuntas para a gestão”, disse.

Para o comandante do Corpo de Bombeiros, coronel Manoel Vasco de Figueiredo Júnior, foi uma oportunidade de tratar das necessidades específicas do CBMPR após o processo de desvinculação da Polícia Militar. “Somos o 26º Corpo de Bombeiros independente no Brasil. Pudemos apresentar de forma detalhada nossa atuação diária e no Verão Maior Paraná. Também definimos metas e melhorias das ações do Corpo de Bombeiros, como nas operações de busca e salvamento e combate à incêndio”, frisou.

POLÍCIA PENAL – A primeira reunião foi com a Polícia Penal, no início do mês. Entre os temas abordados estiveram a estrutura física das unidades prisionais, investimentos em segurança e tecnologia e o tratamento penal, incluindo as ações de educação e fomento do trabalho, além dos programas para reinserção dos presos.

O Governo do Paraná transformou o Departamento Penitenciário do Estado do Paraná (Depen) em Departamento de Polícia Penal (Deppen) em 2021, ampliando o poder de atuação do grupo operacional. Em seu primeiro ano após a transição para Polícia Penal, a instituição teve conquistas significativas, como a criação de 2.256 vagas com as inaugurações das novas unidades.

“Hoje toda a escolta das pessoas privadas de liberdade, antes sob comando das polícias Militar e Civil, é feita pelos policiais penais. Temos muitas metas para alcançar até 2026 e podemos avançar mais”, explicou o diretor-geral da Polícia Penal, Osvaldo Messias Machado.

POLÍCIA CIVIL – O delegado-geral da PCPR, Silvio Jacob Rockembach, destacou que a reunião de trabalho com o secretário organizou prioridades. “Apresentamos os projetos estruturantes para os próximos quatro anos, voltados para dois objetivos principais: melhorar as condições de trabalho dos policiais e a qualidade de trabalho ao público”, disse.

Recentemente a contratação de mais de 400 servidores para compor o efetivo da Polícia Civil do Paraná conferiu uma marca histórica no Estado: todas as 161 comarcas passaram a contar com delegados.

POLÍCIA CIENTÍFICA – Referência para o Brasil, a Polícia Científica do Paraná apresentou seu diagnóstico institucional e o planejamento estratégico para os próximos quatro anos. “Precisamos estar alinhados com a política estadual de segurança pública e o plano de Governo. É importante essa abertura e essa proximidade, porque trazem mais agilidade e alcance das metas”, afirmou o diretor-geral da Polícia Científica do Paraná, Luiz Rodrigo Grochocki.

O Estado é um dos que mais contribuem com a Anvisa na identificação de novas substâncias ilícitas e, também, um dos que mais incluem perfis genéticos na rede nacional de investigações devido ao trabalho desenvolvido pela Polícia Científica.

CONSEG – O coronel Chehade Elias Geha, coordenador Estadual dos Conselhos Comunitários de Segurança, destacou a evolução do trabalho, os desafios vencidos, quais as expectativas e os projetos futuros.

“A coordenação é uma assessoria do secretário para assuntos junto à comunidade e conselhos comunitários de segurança. O encontro serviu para alinhamento de atividades para que possamos evoluir no atendimento à sociedade civil organizada”, disse.