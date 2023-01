Esclarecimentos: TIRE SUAS DÚVIDAS SOBRE O CARTÃO DO MATERIAL ESCOLAR

Em 2023, a Prefeitura de Foz do Iguaçu dará continuidade ao Programa do Material Escolar, fornecendo um auxílio financeiro às famílias de alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino para a compra dos itens de papelaria. Este ano, cerca de 27 mil estudantes serão contemplados com o programa.

Entenda como funciona o benefício e tire as dúvidas sobre a funcionalidade do cartão.

Quem tem direito ao Cartão do Material Escolar?

Todas as crianças devidamente matriculadas na rede municipal de ensino até 28/02/2023. Isso inclui os 44 Cmeis (Centro Municipal de Educação Infantil) e 50 escolas: São aproximadamente 27 mil alunos.

Qual o valor do cartão?

O benefício varia de R$ 80,00 a R$ 180,00 conforme a etapa/série do aluno.

Tenho o cartão do ano passado, preciso atualizá-lo?

Não precisa atualizar, mas é obrigatória a rematrícula na escola. A recarga será efetivada automaticamente pela prefeitura no dia 18 de janeiro para todos beneficiários que renovaram a matrícula. A partir desta data, os responsáveis podem comprar os materiais nas papelarias cadastradas.

Quando serão entregues os novos cartões?

Os novos cartões, para alunos recém matriculados na rede, e também as segundas vias serão entregues a partir de hoje (17) pelas unidades de ensino. A Escola/Cmei entrará em contato por telefone com os responsáveis para agendar a retirada.

Como desbloquear o cartão?

O cartão será desbloqueado no ato da primeira compra, onde o pai ou a mãe deverá criar uma senha de segurança com quatro dígitos.

Onde posso comprar os materiais?

Ao todo, 41 papelarias estão cadastradas, em todas as regiões da cidade. A lista pode ser conferida aqui: https://bit.ly/3iIeZ41.

Perdi o cartão. O que fazer?

O responsável legal pela criança deve procurar a unidade de ensino e solicitar a segunda via do cartão.

Quando será depositado o valor?

Os valores serão depositados pela Prefeitura de Foz do Iguaçu nesta quarta-feira, 18 de janeiro.

Como consultar o saldo do cartão?

Pra consulta do saldo é possível baixar o aplicativo da financeira Prime Benefício e acessar informando o número e senha do cartão para login.

Como recuperar a senha do cartão?

A Secretaria da Educação possui um WhatsApp funcional (45 98424-4789) para atendimento aos pais, onde é possível solicitar a recuperação de senhas e tirar dúvidas sobre o cartão. Também é possível recuperar a senha através do contato com a agente financeira Prime pelo telefone: 08007458877.

Quais itens posso comprar com o cartão?

A lista de materiais é disponibilizada pela própria unidade de ensino e inclui itens como mochila, cadernos, lápis, borracha, apontador, entre outros.

Preciso utilizar todo o benefício neste começo de ano?

Não. O prazo para a compra do material é de 180 dias (6 meses) a contar a contar da data de retirada do cartão.