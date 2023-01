Buscando Culpados: LULA AMPLIA LISTA DE EXONERADOS E DISPENSA MAIS 14 MILITARES QUE ATUAVAM NA SEGURANÇA DO GOVERNO

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) fez uma nova dispensa de militares que atuavam em cargos no governo. No total, foram 14 exonerados do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) e da Secretaria-Geral da Presidência da República. As portarias foram assinadas nesta terça-feira, 17, e publicadas na edição desta quarta, 18, do Diário Oficial da União (DOU).

Entre os dispensados está Max Steinert, tenente coronel da Aeronáutica, que atuava como assessor militar da Coordenação-Geral de Saúde da Diretoria de Gestão de Pessoas da Secretaria-Geral, e Thiago Luiz Rodrigues Gonçalves, major do Exército, que exercia a função de assessor técnico militar na Coordenação Presidencial do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República. Outros exonerados tinham funções também de coordenação, supervisão, especialista e assessor técnico.

Nesta terça, Lula já havia determinado a dispensa inicial de 42 militares da coordenação de administração do Palácio da Alvorada, residência oficial do Executivo federal. Todos eles vão continuar servindo nas Forças Armadas, mas param de receber a gratificação por função. As exonerações acontecem em meio às desconfianças de Lula sobre a atuação de militares que trabalham no governo federal. Na semana passada, ele chegou a falar, durante café da manhã com jornalistas, em conivência de alguns militares com a realização dos atos de vandalismos ocorridos na Praça dos Três Poderes no dia 8 de janeiro. A primeira-dama Rosângela Lula da Silva, a Janja, também fez declarações críticas aos militares que atuavam na residência oficial por causa das condições do local.