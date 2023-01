Final de Semana: TERÁ FUTEVÔLEI E FUTEBOL DE AREIA NA PRAINHA DE TRÊS LAGOAS

Os eventos esportivos no Terminal Turístico – Prainha de Três Lagoas já estão agendados para o próximo final de semana. No domingo (22), o espaço receberá o futevôlei e o futebol de areia. A Secretaria Municipal de Esporte e Lazer promove o evento de forma gratuita para toda a comunidade iguaçuense, sem limite de inscritos.

Para as equipes amadoras que também buscam competir, as inscrições são pagas e deverão ser feitas no dia do torneio. O valor é de R$ 50 por time, sendo esse recurso revertido para a compra de troféus e medalhas.

Para outras informações sobre o evento, entre em contato pelos telefones (45) 3521-1200 e (45) 99960-0732. Os jogos seguem até o dia 12 de fevereiro.

Entre os dias 28 e 29 de janeiro a Prainha receberá o handebol de praia. De 4 a 5 de fevereiro, as areias receberão as equipes do vôlei de praia. O encerramento será nos dias 11 e 12 de fevereiro, com o beach tennis.

Prainha de Três Lagoas

A Secretaria de Esporte e Lazer segue promovendo melhorias na Prainha de Três Lagoas. As equipes da pasta estão diariamente no local para manter os cuidados e a preservação da área.

A Prainha conta com quadras de areia para a prática esportiva, playground, além da presença constante de guardas municipais e profissionais salva-vidas.

“Estamos trabalhando para que a Prainha seja um local ainda mais completo para os moradores. Temos um ótimo espaço, que recebe famílias da cidade e também turistas da região”, disse o secretário de Esporte e Lazer, Antonio Sapia.