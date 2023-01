Colônia de Férias: QUASE MIL CRIANÇAS PARTICIPAM DO EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

O período de férias escolares está sendo muito bem aproveitado por 960 crianças que participam das atividades esportivas, recreativas e culturais nos seis centros de convivência de Foz do Iguaçu. As Colônias de Férias, promovidas pela Secretaria Municipal da Educação, começaram na terça-feira (17) e seguem até o dia 27 de janeiro, sempre das 13h30 às 17h30.

Na programação, estão atividades para todos os gostos e idades, como futebol, queimada, vôlei, basquete, jogos de tabuleiro, capoeira, artes visuais, dança recreativa e gincana de perguntas e respostas. As atividades nas piscinas e com lonas de sabão para escorregar são as favoritas das crianças.

“Cada centro de convivência organiza uma programação, mas, sem dúvida, a piscina é o que eles mais gostam”, reiterou o coordenador Carlos Eduardo Rodrigues.

Todas as atividades são monitoradas por técnicos desportivos, professores da rede municipal de ensino e arte educadores do Programa Foz Fazendo Arte, da Fundação Cultural.

Segurança para os pais

Além de garantir a diversão das crianças, as colônias de férias auxiliam os pais neste período de recesso escolar. “É uma oportunidade pra ela brincar, passar a tarde com os amiguinhos, envolvida em várias atividades, enquanto eu trabalho. Eu fico tranquila, porque sei que ela está em segurança”, disse Jaqueline Soares, mãe da Julia, de 9 anos.

Para Eduardo Silva, que trabalha e mora na região do Jardim São Paulo, a colônia de férias no Centro de Convivência Érico Veríssimo foi uma ótima opção de entretenimento para o filho Rafael, de 11 anos. “A gente gosta muito quando ele se envolve com outras crianças, passa mais tempo brincando, se divertindo, do que jogando videogame”, contou o pai.

As atividades são totalmente gratuitas e as crianças recebem lanchinhos saudáveis com cardápios elaborados pela Divisão de Alimentação Escolar da Smed.

As colônias de férias acontecem nos centros de convivência: Arnaldo Isidoro de Lima (Vila C), Clóvis Cunha Vianna (Lagoa Dourada); Darci Zanatta (Morumbi); Érico Veríssimo (Jd. São Paulo); Francisco Buba (Porto Meira) e Leonel de Moura Brizola (Três Lagoas).

(Da Redação com AMN/Assessoria – Fotos: Christian Rizzi/PMFI)