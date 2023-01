Melhorias: NOVA FAIXA DA BR-277 DEVE SER LIBERADA AINDA HOJE

Uma nova faixa deverá ser liberada na BR-277, no Litoral do estado, nesta sexta-feira (20). A medida foi confirmada pelo DER/PR (Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná) e visa melhorar o tráfego de veículos no trecho durante o final de semana.

A liberação da faixa extra ocorre a partir das 9h de hoje, com a retirada de um guindaste que estava sendo utilizado nas obras de recuperação da encosta da rodovia, no km 41.

Com a medida, a BR-277 ficará com quatro faixas de tráfego do km 39 ao km 40, três faixas em parte do km 41, e duas faixas somente no km 42, onde o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) é responsável pela obra em andamento, resultado do deslizamento ocorrido em outubro.

O guindaste do DER/PR deve retornar ao local apenas na segunda-feira (23), e permanecer por mais alguns dias no km 41 para concluir os serviços de contenção emergencial de talude, atingido por deslizamentos de terra no final do ano passado.

O órgão estadual assumiu as obras de recuperação emergencial da BR-277, no km 39 e km 41, após o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) informar, em dezembro do ano passado, não ter recursos para o serviço.

Restrições no trânsito na BR-277

Neste final de semana, o DER/PR e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizam novamente na BR-277 a restrição de tráfego de veículos de carga articulados, como carretas, cegonhas e bitrens, entre outros.

O bloqueio vai do km 30 (viaduto de Morretes) ao km 60 (antiga praça de pedágio), nos seguintes dias e horários:

Sexta-feira – 14h00 às 00h00 – bloqueio no sentido Paranaguá

Domingo – 14h00 às 00h00 – bloqueio no sentido Curitiba

Segunda-feira – 06h00 às 12h00 – bloqueio no sentido Curitiba

Atualizações sobre as condições de tráfego da rodovia estão disponíveis pelo Twitter.