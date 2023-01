Retomada: CARNAFALLS 2023 SERÁ MARCADO PELA VOLTA DOS POPULARES BLOCOS DE RUA DA CIDADE

A Fundação Cultural de Foz do Iguaçu está finalizando os detalhes finais da programação do Carnafalls 2023, que será celebrado entre os dias 18 a 21 de fevereiro. A volta da festa após dois anos de pandemia marcará também o retorno às atividades dos populares blocos de rua, que terão espaços exclusivos para a comercialização de produtos.

Nesta semana, o coletivo de blocos se reuniu com a equipe organizadora da Fundação Cultural para a delimitação dos espaços e definição das apresentações temáticas durante o evento, principalmente na Avenida Juscelino Kubitschek, próximo à Praça da Paz. O funcionamento será definido até o fim de janeiro, via regulamento.

Além do apoio com a cessão de espaços para as atividades dos blocos, a Fundação contribuirá também com o financiamento de camisetas para os membros. De acordo com Alexandre Barbosa, diretor de Projetos e Captação de Recursos, a organização deste ano será focada em retomar a tradicional festa de Carnaval em Foz.

“Estamos organizando um regulamento que possui uma participação massiva dos líderes de blocos, que conhecem como ninguém todo o funcionamento da festa. O papel da Fundação é ajudar, mas também contribuir para a autonomia da festa, com blocos mais livres para se organizarem entre si”, destacou Alexandre.

Carnafalls 2023

A tradicional festa de rua terá a Avenida Juscelino Kubitschek e a Rua Marechal Deodoro como pontos centrais de concentração. A Praça da Paz receberá a festa durante todos os dias do evento. No sábado (18), das 19h às 22h, com o bloco “Menina Veneno”. No domingo (19) e na terça-feira (21), o evento será das 15h às 22h, com apresentações de bandas e foliões de todas as idades.

O Carnaval da Saudade será realizado no dia 21 de fevereiro, das 15h às 19h, com marchinhas e um ambiente destinado às crianças e famílias, com atividades lúdicas.