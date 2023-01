Descoberta: EGITO ANUNCIA ACHADO DE ‘CIDADE ROMANA INTEIRA’ NAS MARGENS DO RIO NILO

Os arqueólogos descobriram “ uma série de edifícios residenciais “, bem como “duas torres de pombos” (estrutura usada para abrigar os pássaros) – e uma “oficina metalúrgica”, que dentro, tinha coleção de potes, ferramentas e “moedas romanas de bronze e cobre” , contou Mostafa Waziri , chefe do Conselho Supremo de Antiguidades do Egito, segundo o canal France 24.

Egyptian archaeologists uncover ‘complete’ #Roman city in #Luxor.https://t.co/66uPAhr1u5 #RomanMiddleEast #Egypt #Archaeology #RomanArchaeology pic.twitter.com/zFPFAOQ5E0

Esse foi considerado um achado arqueológico raro no Egito, onde as escavações, inclusive na margem oeste de Luxor , onde ficam os famosos vale das Rainhas e vale dos Rei s, são mais comumente de templos e túmulos.

