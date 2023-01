Iluminação: CICLOFAIXA DA AVENIDA GENERAL MEIRA RECEBE LUZES DE LED

A ciclofaixa da Avenida General Meira está recebendo um novo e moderno sistema de iluminação em LED, que vai garantir maior segurança aos usuários e à comunidade do entorno. O projeto é da Secretaria Municipal de Obras e está sendo executado pela Diretoria de Iluminação Pública, com recursos próprios do município. O investimento é de R$ 409 mil.

A instalação começou na última sexta-feira (20), na altura da Avenida Surubi, e seguirá pelas próximas semanas até chegar ao final da ciclofaixa, na região do Boicy. Na manhã desta terça-feira (24), as equipes atuavam próximos ao cruzamento com a Avenida Safira.

“As instalações serão divididas em trechos até chegarmos ao final da ciclovia, uma extensão de aproximadamente 4,5 km. Depois retomaremos os serviços na altura da Avenida Morenitas até o Marco das Três Fronteiras”, explicou o secretário de obras, Cézar Furlan. À medida em que são instaladas, as luminárias entram em funcionamento em um prazo de até sete dias.

De acordo com o secretário, serão instaladas 280 luminárias, com boa altura e distância entre cada ponto, garantindo maior luminosidade. “As luminárias do tipo LED aproveitam melhor a energia, geram economia aos cofres públicos e têm maior vida útil”, acrescentou.

A ciclofaixa da Avenida General Meira é um espaço compartilhado entre pedestres e ciclistas. A nova iluminação vai permitir que mais pessoas utilizem o espaço no período da noite.