Obras: PREFEITURA DE FOZ CONSTRÓI NOVAS PRAÇAS DE ESPORTE E LAZER

Os moradores do bairro Morumbi celebram a chegada de novas áreas de lazer na região. A Secretaria Municipal de Esporte e Lazer promove importantes obras em praças esportivas para a comunidade, entre elas, a revitalização das quadras de esporte da Avenida Mário Filho e campo de futebol da Cohapar III.

Em fase final de construção, as quadras da Avenida Mário Filho foram revitalizadas, com a instalação de grama sintética e reforma dos pisos, além do alambrado e iluminação especial para que os moradores tenham mais segurança durante as atividades noturnas.

O investimento total é de R$ 218.640,36, com previsão de entrega para março. Contudo, os moradores já estão utilizando o novo espaço. Conforme conta o secretário de Esporte e Lazer, Antonio Sapia, o local se tornou um novo ponto de referência para o bairro.

“As quadras estão no centro da Avenida, reformadas e completas para esses moradores aproveitarem. Sabemos como o local é muito frequentado para a prática de esportes, então chega em um momento muito bom. Reforçamos o pedido para que os cidadãos cuidem e mantenham o espaço preservado”, afirmou Sapia.

Campo da Cohapar III

O campo de futebol da Cohapar III é outra obra aguardada há muitos anos pelos moradores. A conquista veio por meio do Orçamento Participativo, quando a comunidade se reuniu e a definiu como prioridade.

Quem relembra e comemora a conquista é Sérgio Batista, líder comunitário e morador do bairro Morumbi há 40 anos. A obra deverá ser entregue ainda no primeiro semestre de 2023, com investimento de aproximadamente R$ 500 mil.

“Estamos vendo um sonho se concretizar. Os nossos jovens precisam de um local assim, onde se reúnam de forma saudável e tenham apoio da Prefeitura. Estamos acompanhando com atenção, ansiosos pela entrega”, contou o morador.