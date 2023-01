Operação: POLÍCIA MILITAR DEFLAGRA AÇÃO DE COMBATE AOS CRIMES DE FURTO E RECEPTAÇÃO DE CARGAS

A Polícia Militar do Paraná iniciou, nesta terça-feira (24), uma ação de combate aos crimes de furto e receptação de cargas, em Paranaguá, no litoral paranaense. A operação batizada de “Carga Segura” é coordenada pelo comando do 9º Batalhão da Polícia Militar, com a aplicação do efetivo operacional especializado.

A “vazada”, como é popularmente denominada, resume-se em um tipo de furto, que consiste na abertura de bicas e tombadores dos caminhões que trafegam em baixa velocidade pelo perímetro portuário, para que a carga caia na via com o fim de ser varrida, ensacada, subtraída e vendida a receptadores que atuam na região.

A operação faz parte de um esforço continuado que a Polícia Militar tem desenvolvido no município de Paranaguá, cujo objetivo central é prevenir e coibir o saque a caminhões e o armazenamento irregular de produtos, deixando a cidade mais segura para os profissionais que atuam na área portuária e para a própria população.

PRISÕES – Na última semana, a Polícia Militar, por meio da Agência Local de Inteligência (ALI) do 9ºBPM, prendeu três pessoas suspeitas de envolvimento nesta prática criminosa e recuperou mais de quatro toneladas de produtos que foram desviados de caminhões que aguardavam para acessar o Porto de Paranaguá.