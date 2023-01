Estudos: EXPOSIÇÕES A POLUIÇÃO CAUSAM PROBLEMAS COGNITIVOS

Pesquisadores canadenses publicaram um estudo no jornal Environmental Health, onde eles afirmam que a exposição a poluição atmosférica mesmo que em pequenas quantias, por um curto período de tempo, já é o suficiente para prejudicar algumas funções do cérebro.

De acordo com os pesquisadores, o teste foi feito selecionando cerca de 25 adultos, saudáveis, que foram expostos ao escapamento de diesel e ao ar filtrado, em diferentes momentos, sendo passados por ressonância magnética cerebral antes e depois do teste.

De acordo com o autor sênior do estudo, e chefe de medicina respiratória na Universidade da Columbia Britânica, Chris Carlsten, a pesquisa rebateu teses que antes eram pensadas e tratadas como certas: “Por muitas décadas, os cientistas pensaram que o cérebro podia estar protegido dos efeitos nocivos da poluição do ar. Este estudo, que é o primeiro desse tipo no mundo, fornece entretanto novas evidências que sustentam uma conexão entre a poluição do ar e a cognição”

É mostrado no estudo, que a área afetada no pouco tempo de exposição é chamada de default mode network (DMN), traduzido como rede de modo padrão, no cérebro. Essa área é importante para questões relacionadas a memória e o pensamento, podendo influenciar até na questão relacionada a depressão.

A parte boa do estudo, é que de acordo com as pesquisas, os sintomas detectados foram temporários, entretanto, uma pessoa que vive rotineiramente em situações na qual recebe esses poluentes com constância, os sintomas que irão atingi-la, poderá acontecer por um longo período de tempo.

Carlsten não sabe dizer como isso afetaria em um longo prazo, mas faz uma ressalva para os líderes de governos e autoridades da saúde pública: “A poluição do ar é agora reconhecida como a maior ameaça ambiental à saúde humana… Acho que veríamos impactos semelhantes no cérebro da exposição a outros poluentes atmosféricos, como fumaça de incêndio florestal. Com a crescente incidência de distúrbios neuro cognitivos, é uma consideração importante para autoridades de saúde pública e formuladores de políticas.

Hoje, a poluição do ar, é a maior ameaça a saúde ambiental do mundo, sendo responsável por cerca de 7 milhões de mortes no ano, no mundo todo. Além disso ela é responsável por causar inúmeras doenças que variam de asma até câncer, ou até mesmo, doenças pulmonares e no coração.