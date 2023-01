Irregularidades: OPOSIÇÃO VÊ INCONSISTÊNCIA NA VENDA DAS AÇÕES DA COPEL

A oposição ao Governo do Estado na Assembleia Legislativa não dá trégua em relação à venda de ações da Copel que engordaria o caixa do Estado em R$ 3,2 bilhões.

O líder da oposição na Assembleia Legislativa (Alep), deputado Arilson Chiorato (PT), solicitou à AGU (Advocacia-Geral da União) e ao BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) providências para impedir a privatização da Copel diante das irregularidades cometidas no processo de venda da estatal e também dos prejuízos que a operação vai causar aos cofres da União.

Segundo o deputado, “os elementos entregues e as discussões que tivemos hoje na AGU e no BNDES mostram que estamos entregando elementos robustos, contundentes, e seguimos em defesa da Copel!”, disse Arilson.

Em dois ofícios, encaminhados ao advogado-geral da União (AGU), ministro Jorge Messias; e ao presidente do BDNES; os deputados de oposição apresentaram as irregularidades apontadas pelo Tribunal de Contas da União (TCU), que reconheceu que houve falhas no processo que transformou a Copel em companhia de capital disperso e sem acionista controlador, em especial pelo fato do governo do Paraná não ter solicitado anuência da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) previamente para que fosse transferida, cedida ou alienada as ações que fazem parte do bloco de controle acionário.

“Na AGU, solicitamos que a União tome providências quanto a falta de anuência da ANEEL para a operação; quanto ao prejuízo causado ao BDNES; e também sobre o litígio que envolve o Itaú e o Estado com suposta caução de ações da Copel. (Com assessoria)