Paraná: CARRO DE POLICIAL É ENCONTRADO ABANDONADO COM MARCAS DE TIROS

O carro de um policial militar foi encontrado com marcas de tiros e manchas de sangue, na tarde desta quarta-feira (25) em Londrina, no Norte do estado. O agente está desaparecido.

O veículo do PM, uma VW Saveiro branca, foi localizado nas proximidades da Estrada rural das Três Figueiras, na zona norte do município.

Segundo informações da PM, a equipe chegou até a ocorrência após uma denúncia de um morador da região.

O policial Cabo Reginaldo seria lotado do 18º Batalhão da PM, de Cornélio Procópio, e trabalharia no município de Sertaneja. Antes de desaparecer, ele teria avisado a família que iria para Londrina para vender o veículo.

As perfurações da bala estariam no vidro e o vestígio de sangue na porta do passageiro. A PM realiza diligências para localizar o policial.

O carro foi encaminhado ao CIAC (Centro Integrado de Atendimento ao Cidadão), sob responsabilidade da Polícia Civil.