Reciclagem: RESÍDUOS CONSIDERADOS NÃO RECICLÁVEIS PODEM SER REAPROVEITADOS POR EMPRESAS

A reciclagem é uma das boas práticas apresentadas para reduzir a quantidade de resíduos que vai para os aterros, e abrange uma grande diversidade de materiais possíveis de serem transformados novamente em matéria-prima.

No entanto, existem alguns resíduos que vão diretamente para aterros sanitários e lixões devido a sua complexidade.

Pouco se fala sobre quais aspectos separam os resíduos “recicláveis” dos “não recicláveis”. A verdade é que essa classificação se dá, basicamente, por questões econômicas.

A reciclagem se inicia com a coleta destes materiais, seguida pelo transporte, manuseio, armazenamento e, por fim, a etapa final que envolve o processamento.

Quando o custo deste processo é inferior ao valor adquirido com a comercialização da matéria-prima reciclada, é possível realizar algum lucro, logo, o resíduo poderá ser considerado “reciclável”, é o caso dos papelões e das latinhas de alumínio. Porém, quando o resultado financeiro dessa equação é negativo, os resíduos entram automaticamente para a lista dos “não-recicláveis”.

No Brasil, existem muitos catadores, em grande parte, por necessidade de sobrevivência. Certos produtos e embalagens descartados não se apresentam como uma opção viável de coleta por demandarem um esforço que não se traduz em retorno financeiro e, por conta disso, acabam sendo rejeitados.

A TerraCycle, líder global em soluções de reciclagem e plataforma de reuso, torna possível reciclar exatamente os itens que são desprezados pelos agentes de reciclagem (catadores e cooperativas).

“Isso é possível quando empresas como fabricantes e/ou varejistas entram na equação e passam a custear, tanto a logística reversa quanto o processamento dos produtos e embalagens que foram colocados no mercado, e que se tornaram resíduo no final de seu ciclo de vida”, aponta Renata Ross, gestora de Marketing e Relacionamento da empresa.

Reciclagem de itens difíceis

Os especialistas da TerraCycle analisam os materiais e desenvolvem processos para reciclar itens difíceis, transformando-os em matéria-prima para posterior reintrodução no ciclo produtivo. Para Renata, é muito importante que as pessoas adotem ações conscientes sobre os resíduos gerados em seu cotidiano. “Com a TerraCycle, você pode reciclar diversos tipos de resíduos costumeiramente rejeitados pelas cooperativas, tais como cápsulas de café, esponjas de cozinha, instrumentos de escrita, brinquedos, entre outros”, explica.

No entanto, Renata convida os consumidores a irem além. “Um passo importante para quem deseja reduzir a sua ‘pegada ambiental’ é estabelecer planos e metas individuais de redução do lixo gerado e incentivar pessoas próximas a fazerem o mesmo. A primeira e mais importante medida consiste na aplicação diária dos 5R ‘s, respeitando a seguinte ordem: Repense, Recuse, Reduza, Reuse e, por fim, Recicle tudo o que for possível”, finaliza.