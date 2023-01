Ano Novo Chinês: FESTA DE ENCERRAMENTO SERÁ NO PRÓXIMO DOMINGO (05), NA PRAÇA DA PAZ

No próximo domingo, 5 de fevereiro, a Praça da Paz será o palco das celebrações de encerramento do Ano Novo Chinês. O Festival das Lanternas festeja o Ano do Coelho, seguindo o horóscopo chinês. A festa é organizada pela Prefeitura de Foz do Iguaçu, Instituto Sociocultural Brasil China (Ibrachina) e Embaixada da República Popular da China no Brasil.

Os shows começam a partir das 10h, com apresentações musicais que irão aliar a cultura brasileira e chinesa. Entre elas, a Banda Ibrachina Musical Project, que adapta canções em mandarim para ritmos brasileiros e traz músicas brasileiras tocadas com instrumentos chineses. Apresentam-se ainda o Grupo de Música Tradicional Chinesa e Tiago Rossato & Sofia Goulart.

A Feirinha da Avenida Juscelino Kubistchek será outra atração para os visitantes. Entre as opções gastronômicas, o espaço vai ofertar produtos da culinária chinesa. Haverá também o sorteio de brindes, além de a Roda Gigante Yup Star e o Kattamaram receberem iluminação vermelha, em referência às cores da celebração.

Relações Internacionais

Entre os convidados, a festa terá a presença do embaixador da China no Brasil, Zhu Qingqiao. De acordo com o diretor presidente da Fundação Cultural, Juca Rodrigues, a realização de mais uma edição do Ano Novo Chinês mostra a relevância de Foz no cenário nacional para as boas relações entre Brasil e China.

“A vinda do embaixador torna a celebração ainda mais importante, pois trata-se de um evento oficial internacionalmente. Estaremos oferecendo um grande evento, aberto a todos que desejem prestigiar essa rica cultura”, afirmou Juca.

A organização do evento em Foz do Iguaçu conta com a participação da Fundação Cultural, Secretaria Municipal de Turismo e Projetos Estratégicos e Diretoria de Assuntos Internacionais.