Auxílio: SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR FAZ RETIRADA DE TUBO DA TRAQUEOSTOMIA EM RESIDÊNCIAS

Serviço de Atenção Domiciliar (SAD) de Foz do Iguaçu ampliou os procedimentos oferecidos aos iguaçuenses. As equipes passaram a realizar a decanulação de traqueostomia de pacientes, que antes era feita apenas nos hospitais e UPAS, diretamente nas residências.

Os profissionais passaram por capacitações para o início do atendimento, seguindo o protocolo preconizado e a indicação clínica da equipe multiprofissional, composta por fonoaudiólogo, fisioterapeuta, enfermeiros e médicos.

De acordo com Aline Luiza Führ, coordenadora do SAD, o próximo passo será a troca de gastrostomia também nas residências, com segurança. A Secretaria da Saúde estuda meios de atendimento e a compra dos materiais para que o serviço comece a ser oferecido.

“Buscamos capacitações frequentes com os profissionais que atuam no SAD, para aprimorar um trabalho que é tão necessário na cidade. Com este novo atendimento podemos desafogar a fila de espera, oferecendo a mesma excelência no atendimento”, disse.

Serviço de Atenção Domiciliar

Desde março de 2021, o SAD conta com 4 equipes multiprofissionais para o atendimento domiciliar de pacientes com critérios estabelecidos pelo Ministério da Saúde.

Desde então, já foram encaminhados mais de 800 pacientes que foram direcionados para atendimentos de médicos, enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem, fisioterapeutas, fonoaudiólogos e nutricionistas.