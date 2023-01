Culpa: SOLDADO DA PM SUSPEITO DE MATAR INDÍGENAS SE ENTREGA À POLÍCIA

O suspeito de matar os indígenas Nawir Brito de Jesus, 16 anos, e Samuel Cristiano do Amor Divino, 21, se apresentou à polícia nesta segunda-feira (30/1), em Teixeira de Freitas, no extremo sul da Bahia. O homem é soldado da Polícia Militar e prestava serviço de segurança privada na região. Ele estava sendo procurado por equipes da Força Integrada (FI) de Combate a Crimes Comuns envolvendo Povos e Comunidades Tradicionais.

Os indígenas Pataxó foram alvejados na noite de 17 de janeiro, na BR-101, no distrito de São João do Monte, entre os municípios baianos de Itabela e Itamaraju. De acordo com a polícia, a dupla foi atingida quando se deslocava do mercado, no Povoado de Montinho, para uma das fazendas ocupadas pelos indígenas, que brigam pela retomada e demarcação de seu território.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA), o militar, que estava com a prisão decretada, se apresentou à polícia acompanhado de dois advogados.

No último sábado (28), a Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA) informou que o suspeito havia sido identificado pela polícia. Durante buscas, os policiais apreenderam armas, celulares, rádios comunicadores, entre outros dispositivos eletrônicos, encontrados em um imóvel utilizado pelo suspeito na zona rural de Porto Seguro, cidade localizada na mesma região.

O homem será transferido para a cidade de Eunápolis, onde será ouvido e concluído o processo de cumprimento do mandado de prisão. Após esse trâmite, o militar será levado para o Batalhão de Choque da PM, na cidade de Lauro de Freitas, localizada na Região Metropolitana de Salvador, onde ficará custodiado.