Evento: CONCERTO PORTUGUÊS QUE CIRCULA O MUNDO FAZ ÚNICA APRESENTAÇÃO GRATUITA EM FOZ DO IGUAÇU

A Fundação Cultural de Foz do Iguaçu recebe no próximo sábado, 4 de fevereiro, às 20h, o concerto multimídia “2016”, em apresentação gratuita ao público. A apresentação, que estreou em Paris e Lisboa, reúne obras musicais inéditas para piano, violino e violoncelo, de autoria de João Vasco, pianista erudito com 20 anos de carreira.

Para cada obra musical o pianista, e também videasta premiado, criou filmes inéditos que, em palco, dialogam com a performance musical.

Para além da influência de todo o repertório interpretado durante o seu percurso, que compreende os estilos musicais eruditos do Barroco até a contemporaneidade, João Vasco assume em ”2016” influências estéticas delineadas. Entre elas, o compositor Ryuichi Sakamoto – marcadamente a principal, principalmente através do disco “1996”.

Também inspirou-se em obras de compositores como Schubert, Chopin, Stravinsky, Schnitke e Ligeti, minimalistas como Steve Reich e Philip Glass, e também portugueses como Carrapatoso e Sassetti.

O projeto conta ainda com o apoio do Governo da República Portuguesa, através da Direção Geral das Artes (DG Artes).

Sobre o diretor artístico e autor

João Vasco é professor de piano na Escola de Música do Conservatório Nacional e divide-se entre os palcos, o ensino, a fotografia e o vídeo. Atuou em vários países na Europa, América do Norte e do Sul, África e Ásia, e nas salas e teatros mais importantes em Portugal.

Além de outros projetos que tem apresentado em vários países, é autor e intérprete do CD “Alémfado”, para piano – solo; o DVD “Tocando Portugal”, do trio Rumos Ensemble; o CD “2016” – seu primeiro trabalho como compositor e intérprete, para trio com piano; o CD “20Fingers – de Mozart a Chico Buarque, com o pianista Eduardo Jordão.

Durante o confinamento de 2020, compôs o seu primeiro concerto para piano e orquestra, que estreou no último ano. É diplomado pelo Conservatório Nacional de Lisboa, licenciado pela ESML e mestre em Artes Musicais pela Universidade Nova de Lisboa. Como designer gráfico, fotógrafo e videasta, atua com instituições culturais e músicos portugueses.

Desde 2010, coordena o departamento de imagem da Escola Artística de Música do Conservatório Nacional (EMCN). Em 2014, realizou o curta metragem “A Carruagem”, indicado no 9º Concurso do Inatel, apresentado no “Shortfilm Corner” em Cannes e vencedor do “Grand Prix Cinerail”, em Paris. Em 2017, realizou o curta metragem documental “O Entalhador ou A Oficina Mais Bela do Mundo”, selecionado para festivais de cinema na América e Europa e transmitido em países de quatro continentes, tendo ganho o prémio do público na 18ª edição do “Lucania Film Festival”, na Itália. O seu último filme “111 671 – Balada para um piano” é um longa metragem documental já selecionado e chancelado em Festivais Internacionais de Cinema.

2016

Concerto Multimídia

Elenco Fernando Costa, João Vasco e Pedro Lopes

Produção: Fabrício Chianello

Dia 4 de fevereiro às 20h

Entrada franca

Ingressos: sympla.com.br

Link direto para retirada:

https://www.sympla.com.br/evento/2016/1859527?_gl=1*1cpofxl*_ga*MTA0OTY4OTE1My4xNjY1MjQwNjI0*_ga_KXH10SQTZF*MTY3NDc0NzM3Mi41Ni4xLjE2NzQ3NDc2ODUuMC4wLjA.

Local: Fundação Cultural de Foz do Iguaçu (Rua Benjamin Constant, 62, Centro)

Classificação etária: 10 anos

Realização: Espaço Carioca, Smille Produções Artísticas e Ymbu Entretenimento

Apoio Foz do Iguaçu: Fundação Cultural de Foz do Iguaçu, Viale Hotéis, DoubleTree by Hilton Foz do Iguaçu, Pátio Pomare, Energia Pura, Cheff Lopes Gourmet, Clube GRESFI, Rafain Churrascaria Show, Urbia Cataratas

Promoção: RPC Foz do Iguaçu.