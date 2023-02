Calendário 2023: PREVÊ FÓRUNS, CONFERÊNCIAS E CONGRESSOS NACIONAL E INTERNACIONAL EM FOZ

O Carnafalls 2023 é o próximo dos grandes eventos já programados durante o ano em Foz do Iguaçu. O calendário oficial prevê, até o mês de novembro, ao menos seis congressos, convenções, fóruns e encontros em nível nacional e internacional. As promoções vão reunir técnicos e cientistas especializados em reprodução e melhoramento genético de suínos, biogás e biometano, medicina felina, entre outros.

“O mais interessante, para as nossas atividades turísticas e econômicas, é que a maioria destes eventos será em período de sazonalidade, março, abril, maio e de setembro a novembro, ou seja, meses de baixa temporada”, ressalta o prefeito Chico Brasileiro. “Assim como no ano passado, teremos nestes períodos movimentação de participantes destes fóruns, congressos e conferências, que sempre trazem parentes para fazer passeios nos nossos atrativos”, afirmou.

O tradicional carnaval de Foz do Iguaçu começa na tarde de sábado (18) em seu local mais popular e democrático – a 3ª pista da Avenida JK, na região central. A programação do Carnafalls 2023 esquenta com o pitoresco desfile do bloco das Meninas Veneno e segue até a noite da terça-feira (21), quando é servida a Canja do Galo Inácio, alimento que ajuda na recuperação das energias dos foliões, reforçam os organizadores da promoção, que todo ano ajuda uma instituição social.

O secretário de Turismo, Projetos Estratégicos e Inovação, Lourenço Kuerten, lembra que o calendário do município vai incluir outros eventos, especialmente de pequeno e médio porte, que são fechados no decorrer do ano. “Foz do Iguaçu segue cada vez mais consolidada como um destino de eventos que trazem muitos visitantes do Brasil e do exterior também”, frisou.

Programação

O mês de março será marcado pelo III Fórum Trinacional sobre Violência – Prevenção, com programação entre os dias 16 e 17 no Recanto Cataratas Thermas Resort & Convention. O encontro vai contribuir e aprofundar com discussões, reflexões e indicação de boas práticas de ações para subsidiar projetos de prevenção das violências na região trinacional: Brasil, Paraguai e Argentina.

O XVI Congresso Internacional de Reprodução Suína será de 28 a 30 de março no Recanto Cataratas Thermas Resort & Convention. Entre os temas que serão abordados por técnicos especialistas do Brasil e países da América Latina, estão a sanidade e biossegurança, genética, nutrição e reprodução e gestão de centros de IA (Inteligência Artificial).

Em abril estão programados a Feira do Peixe Vivo, de 4 a 6, nos dias da Semana Santa em vias públicas, ainda não definidas. No mês também está programado o 5º Fórum Sul Brasileiro de Biogás e Biometano, no Hotel Golden Park Internacional. A mobilização para o evento conta com técnicos do CiBiogás, Embrapa Suínos e Aves e da Sociedade Brasileira dos Especialistas em Resíduos de Produções Agropecuária e Agroindustrial (Sbera).

Suínos e felinos

Nos meses de maio e junho, entre os dias 31 e 2, respectivamente, está prevista a 18ª edição do Festival das Cataratas de Turismo, no Rafain Palco Hotel & Convention. A festa de emancipação do município será nos dias 9 e 11 de junho, também na 3ª pista da Avenida JK. O mês de setembro começa com o Elo Conference, que vai até o dia 3 reunindo casais para debater os temas de interesse em um relacionamento, no Rafain Palace Hotel & Convention.

Novembro será marcado por dois eventos de nível internacional. De 7 a 9 acontece a PorkExpo Latam 2023 que vai debate a inovação, qualidade e a celebração da suinocultura, nas dependências do Recanto Cataratas Thermas Resort & Convention. O Congresso Medvep Internacional de Medicina Felina (Comfel 2023) será de 16 a 18 de novembro no Rafain Palace Hotel & Convention. O evento quer difundir o debate sobre os pequenos animais que há algum tempo vem ganhando a simpatia e a preferência para criação em casas e apartamentos.