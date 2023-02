Descaso: POPULARES AGRIDEM POLICIAL MILITAR COM SOCOS

Em imagens nas redes sociais é possível ver pelo menos, dois policiais militar em vias de fatos com populares, na noite desta segunda-feira (30), no município de Paratinga, no Oeste da Bahia.

O desentendimento teria ocorrido durante uma festa.

Nos vídeos é possível ver uma intensa correria antes das agressões e após elas acontecerem. Inicialmente, um grupo de homens aparece próximo a um PM caído no chão. Um deles, de camisa azul, desfere vários golpes no agente, que tenta se levantar, mas continua a receber pauladas.

Em nota ao Informe Baiano, a PM disse ter recebido chamado com informação de perturbação do sossego e poluição sonora, nas proximidades do Cais, ao chegar no local, os PMs deram voz de abordagem que teria sido desobedecida, na tentativa de imobilizar um suspeito, o pm acabou caindo e sendo agredido.

Os autores fugiram.