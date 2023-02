Obras: REGIÃO DE TRÊS LAGOAS RECEBERÁ NOVO CONJUNTO HABITACIONAL COM 42 CASAS

A Prefeitura de Foz do Iguaçu publicou uma licitação, na modalidade concorrência pública, para contratação de empresa que irá executar as obras do Conjunto Habitacional Primavera Lote C, com 42 unidades habitacionais no bairro Lagoa Azul, região de Três Lagoas.

O recebimento e abertura dos envelopes será no dia 03 de março, às 09h30, na Sala de Reuniões da Diretoria de Licitações e Contratos, na sede da Prefeitura (Praça Getúlio Vargas, nº. 280).

A construção será financiada pelo município através de um convênio com a Caixa Econômica Federal (CEF) e o valor máximo estimado é de R$ 7.361 milhões, com prazo de execução de 360 dias.

Cada casa terá 51,42 metros quadrados, com sala e cozinha integradas, dois dormitórios e um banheiro. Elas serão construídas entre as ruas Antônio Gonçalves Peixer, Joaquim de Souza, Ranulfo Campos Garcia e Av. Valdomiro Farembergem.

De acordo com o Instituto de Habitação de Foz do Iguaçu (Fozhabita), as famílias beneficiadas com este novo empreendimento já foram selecionadas dentro dos critérios de hierarquização e demanda de vagas, como: mulheres na condição de chefes do lar; famílias monoparentais; famílias acompanhadas pela rede sociassistencial do município; famílias inseridas no benefício de auxílio aluguel/ moradia; famílias oriundas de áreas de risco; pessoas com deficiência, idosas, população trans e pessoas em situação de rua.

Novos conjuntos habitacionais

A região de Três Lagoas recebeu, nos últimos anos, quatro novos conjuntos habitacionais que atendem hoje 956 famílias. O Residencial Angatuba foi entregue em setembro de 2020, com 340 unidades habitacionais e em agosto de 2021 foram entregues os condomínios Boicy I e II, que atendem 576 famílias. Em outubro de 2021 foi inaugurado o Condomínio do Idoso, com 40 casas. Em parceria com a Itaipu e o Governo do Estado, também foram entregues 25 casas na Vila C, em fevereiro de 2021, totalizando 981 famílias beneficiadas com as políticas habitacionais.

Licitação

O Edital para a construção do novo empreendimento está disponível no Portal da Transparência: http://www2.pmfi.pr.gov.br/giig/portais/portaldatransparencia/licitacoes/wfrmLicitacoes.aspx.

Mais informações sobre o processo licitatório podem ser obtidas através do e-mail crispina.cfn@pmfi.pr.gov.br e nathalia.nmam@pmfi.pr.gov.br (não utilizar provedor hotmail), ou pelo telefone (45) 2105-1370.