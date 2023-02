Acusação Grave: TENHO CERTEZA QUE BOLSONARO PARTICIPOU DE GOLPE, DIZ LULA

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse que “tem certeza” sobre o envolvimento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) nos atos do 8 de Janeiro. “Esse cidadão preparou um golpe. Hoje, eu tenho consciência e vou dizer aqui em alto e bom som: esse cidadão preparou um golpe”.

“Eu tenho certeza de que ele participou ativamente e ainda está tentando participar. Eu tenho certeza do envolvimento dele”, falou em trecho de entrevista divulgado pelo jornalista Kennedy Alencar. A íntegra vai ao ar às 23h15 desta 5ª feira (2.fev).

O presidente afirmou que os atos do 8 de Janeiro teriam sido no dia 1º de janeiro, na posse presidencial, mas que os envolvidos teriam desistido, porque havia “muita polícia e gente na rua”.

Lula chamou Bolsonaro de “psicopata” e disse que o ex-presidente é um cidadão que “não raciocina”. “Ele vomita as coisas, com o maior desrespeito do mundo”, falou.

O petista também disse que Bolsonaro deve ser punido por genocídio pelo caso dos yanomamis e também pela pandemia de covid-19.

Falou que Bolsonaro incentivou em diversos discursos a invasão à reserva indígena e que não haveria punição para os invasores. Já sobre a pandemia, afirmou que o ex-presidente “se colocou contra todo mundo que clamava para que se comprasse vacina rápido” e “preferiu comprar cloroquina” e falar que as “pessoas morreriam”.

O presidente também citou episódios de desconforto internacional. Entre eles, quando Bolsonaro endossou a publicação de uma imagem comparativa entre Brigitte Macron, mulher do presidente francês Emmanuel Macron, e a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro.

Na postagem, o apoiador afirmava que Macron teria “inveja” de Bolsonaro. Em resposta, o ex-presidente escreveu: “Não humilha, cara. Kkkkkkk”. Ele apagou o comentário.

“Esse cidadão teve a pachorra de desrespeitar tudo aquilo que a gente tinha de normalidade na política brasileira. Ele ofendeu a Suprema Corte, o papa, o Macron. Ofendeu a mulher do Macron. Ele ofendeu todo mundo. É descarado”, afirmou.

ELEIÇÕES 2026

Questionado se tentaria a reeleição, Lula negou que tenha planos concretos para nova disputa ao Planalto. Contudo, não descartou a possibilidade, em especial se não houver um candidato consolidado para combater o “bolsonarismo”.

“Se eu puder afirmar para você agora, eu falo não serei candidato em 2026. Eu vou estar com 81 anos. Eu preciso aproveitar um pouco a minha vida, porque eu tenho 50 anos de vida política. Isso é o que eu posso te dizer agora”, disse.

“Agora, se chegar o momento, estiver numa situação delicada, eu estiver com saúde, porque também eu só posso ser candidato se eu estiver com saúde perfeita. Agora, saúde perfeita com 81 de idade, energia de 40 e tesão de 30”, afirmou o presidente.

AMERICANAS

Lula também falou sobre a crise da Americanas, cuja dívida chega a R$ 47,9 bilhões. Nesta 5ª feira (2.fev), o TJ-SP (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo) manteve mandados de busca e apreensão contra diretores da empresa (eis a íntegra – 391 KB). A companhia encara outros processos pelo país, como em Minas Gerais e no Rio de Janeiro.

“Esse [Jorge Paulo] Lemann era vendido como o suprassumo do empresário bem-sucedido no planeta Terra. Era o cara que financiava jovens para estudar em Harvard para formar 1 novo governo. Era o cara que falava contra a corrupção todo dia, e depois comete uma fraude que pode chegar a R$ 40 bilhões”, disse.

Lula afirmou que a crise enfrentada pela Americanas “parece que está chegando na Ambev também. Vai acontecer o que aconteceu com o Eike Batista. As pessoas vendem uma ideia que elas não são, na verdade”.

Por fim, lamentou que “qualquer palavra que se fale na área social” deixe o mercado “nervoso e muito irritado”, mas nenhuma reação seja produzida quando uma empresa “joga fora R$ 40 bilhões”.