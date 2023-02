Resultado: FOZ DO IGUAÇU É DESTAQUE NA GERAÇÃO DE EMPREGOS EM 2022

Foz do Iguaçu fechou o ano de 2022 com saldo positivo na geração de empregos com carteira assinada. De acordo com os dados do CAGED (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), divulgados nesta terça-feira (31) pelo Ministério do Trabalho, o município gerou 2.852 novas vagas, com 36.945 contratações e 34.093 desligamentos.

Com o resultado, a cidade fica entre as dez que mais geraram empregos com carteira assinada, atrás de Curitiba (31.195 novas vagas), Londrina (7.232), São José dos Pinhais (6.666), Maringá (4.479), Ponta Grossa (3.696) e Toledo (3.044) e a frente de cidades como Pinhais (2.579), Guarapuava (1.090), Francisco Beltrão (1.599) e Pato Branco (1.218).

Em Foz do Iguaçu, o setor de serviços – que envolve restaurantes, lanchonetes, hotéis, imobiliárias, transporte, entre outras áreas – foi o responsável pelo maior número de contratações no ano passado, com 1.719 vagas geradas. Em seguida, estão os setores do comércio (1.011) e construção civil (120).

“Conseguimos recuperar os postos de trabalho que foram perdidos durante a pandemia e sabemos que 2023 será um grande ano para a geração de empregos. Foz do Iguaçu está recebendo novos empreendimentos e a Agência do Trabalhador tem feito um trabalho fantástico, na busca e no direcionamento destes trabalhadores”, disse o prefeito Chico Brasileiro.

Em 2020, por conta da pandemia da Covid-19, o município teve saldo negativo, com 5.051 demissões. Já em 2021, com a retomada econômica, o saldo foi positivo, com 4.235 novas vagas geradas.

Estado

O Paraná teve o quinto melhor resultado do país, com a abertura de 118.149 postos de trabalho formais em 2022, atrás apenas de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Bahia. Na região Sul, o Estado liderou a geração de empregos.

Todos os setores da economia fecharam 2022 com saldo positivo, sendo que o que mais abriu postos de trabalho foi o de serviços, com 76.999 vagas com carteira assinada, seguido pelo comércio (21.154), indústria (15.271), construção (2.514) e agropecuária (2.211).