Retomada: AMÉRICA LATINA E CARIBE EXPERIMENTAM REAQUECIMENTO DAS COMPRAS FÍSICAS

O e-commerce continua o desenvolvimento no mercado da América Latina e Caribe. Em relatório, a Visa Consulting & Analytics (VCA) registrou crescimento de aproximadamente 12% no número de transações Visa no online em dezembro do ano passado. De forma geral, incluindo compras físicas, o aumento nas transações no mesmo período foi de 17%.

O estudo da Visa abordou os cenários relacionados aos hábitos de compras de Brasil, Chile, Colômbia, Costa Rica, Panamá, Peru e República Dominicana.

No que diz respeito ao e-commerce, os dados apontam que Peru e Colômbia são os grandes destaques no índice de crescimento nas transações (30%), seguido por República Dominicana e Panamá (ambos com 15%).

“É interessante perceber as particularidades de cada país ao analisar as compras de final de ano. O Brasil é disparadamente o país que mais opta pelo pagamento no crédito, enquanto no Chile o débito é a modalidade mais comum”, afirma Javier Vazquez, head regional da Visa Consulting & Analytics para a América Latina e o Caribe.

Compras presenciais

No mercado físico, o Brasil é o país com a maior penetração, com mais de 85% dos pagamentos com Visa feitos em lojas físicas no período de dezembro do ano passado.

“Avaliando os principais dados dos últimos anos da rede da Visa, vimos que, em 2022, a penetração dos pagamentos presenciais voltou ao mesmo patamar de 2019, antes da pandemia. Em dezembro do ano passado, as compras em lojas físicas representaram 85% das transações realiQzadas com Visa no período”, conclui.