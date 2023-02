Trânsito: BR-376 É LIBERADA APÓS QUASE SETE HORAS DE BLOQUEIO; FILA É GIGANTE!

Após quase sete horas, a BR-376, em Guaratuba, no litoral do Paraná, voltou a ser liberada para o tráfego de veículos na manhã desta quinta-feira (02). Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a concessionária Arteris Litoral Sul informou que o trecho apresenta condições estruturais seguras para a liberação do tráfego. A rodovia chegou a ficar fechada de maneira preventiva por causa da grande quantidade de chuva que atingiu a região e o risco de novos deslizamentos.

Em nota, a PRF relatou que a região do quilômetro 669 está liberada nas duas faixas sentido Curitiba e uma sentido Santa Catarina. A liberação acontece de forma coordenada pela PRF com viaturas e carros de apoio da concessionária, orientando o trânsito e sinalizando toda a extensão da serra.

A PRF não descarta um novo fechamento da rodovia, caso as condições climáticas não melhorem.

Fila gigante

O grande volume de chuvas registradas na região de Guaratuba, litoral do Paraná, gerou um bloqueio total na BR-376, que liga Curitiba a Santa Catarina. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, não houve deslizamento e o bloqueio total da BR-376 ocorreu de forma preventiva.

O congestionamento sentido Santa Catarina resultou em uma fila de 10 quilômetros em Guaratuba. Já para Curitiba, 20 quilômetros na região de Garuva.