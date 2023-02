2023!: UCP RECEBE NOVOS ALUNOS DE MEDICINA E COMEÇA MAIS UM ANO LETIVO

Com a presença do CEO e criador do curso de Medicina, Carlos Bernardo, autoridades dos dois lados da fronteira, a Universidade Central do Paraguai, sede Pedro Juan Caballero, recepcionou nesta segunda-feira (6), acadêmicos do curso de medicina. O ato, realizado no salão de eventos no Centro Tecnológico, contou com apresentações culturais e palestras motivacionais.

Do ato inaugural participaram as mais altas autoridades e docentes da Universidade, destacando-se a presença de Carlos Bernardo, que foi o criador do curso de Medicina da instituição em Pedro Juan Caballero e principal responsável pela instalação e funcionamento da UCP na fronteira com Ponta Porã.

O CEO Carlos Bernardo deu as boas-vindas aos novos acadêmicos, agradecendo a escolha e citando que a UCP transformou-se me uma grande família, com ensino de qualidade e sobretudo, muito zelo pelos seus alunos e colaboradores quanto a permanência na fronteira entre Ponta Porã e Pedro Juan Caballero.

Com o início do ano letivo, o serviço de atendimento nas clínicas, em eventos esportivos e culturais e as atividades de Extensão Universitária que engloba a atenção para comunidades carentes em Pedro Juan Caballero e outras cidades do Departamento de Amambay, também serão retomados.



“Com a chegada destes novos alunos e a volta dos outros estudantes e a retomada das aulas, toda a nossa rede de ensino e atenção básica gratuita será restabelecida, dando atendimentos aos mais carentes e gerando emprego e renda para toda a região de fronteira e até em outras cidades tanto no Paraguai quanto no Brasil”, disse Carlos.

E continuam abertas as matrículas para aqueles que pretendem cursar medicina na Universidade Central do Paraguai (UCP) com início das aulas neste semestre.



As vagas são ofertadas em Pedro Juan Caballero na divisa com Ponta Porã no Mato Grosso do Sul e Ciudad Del Este na divisa com Foz do Iguaçu no Paraná.

