Desenvolvimento: EM BRASÍLIA, PREFEITO VAI APRESENTAR PLANO DE PROMOÇÃO DO TURISMO NO EXTERIOR E MERCOSUL

Nos próximos dias, o prefeito Chico Brasileiro tem audiência em Brasília com a ministra Daniela Carneiro (Turismo) e com o presidente da Embratur, Marcelo Freixo. As reuniões estão sendo agendadas pelo deputado paranaense Zeca Dirceu, que conversou com a ministra na semana passada e adiantou parte das demandas do turismo iguaçuense.

O prefeito vai mostrar os números da retomada do turismo e levará como pauta a elaboração de um plano de promoção e divulgação do destino no mercado nacional, regional (com ênfase no Mercosul) e internacional, o apoio do governo federal na participação das feiras nacionais e no estrangeiro, a inclusão de operadores e prestadores de serviço nos programas de fomento ao setor, e também a formalização de convênios para cursos de formação e qualificação de mão de obra.

O aumento dos voos e redução das tarifas aéreas também estarão na pauta. Daniela Carneiro e Freixo já defendem a abertura de novas linhas de crédito que incentivem o turismo popular, através também de ônibus de linha, fretados ou de aplicativos. No entendimento dos representantes do setor, o turismo rodoviário é a atual tendência do movimento na tríplice fronteira.

Turismo em escala

“Já retomamos o pleno turismo e precisamos avançar mais nas metas de tornar Foz do Iguaçu num hub aéreo e aumentar a visitação do turismo estrangeiro e do Mercosul. A cidade já recebe mais de três milhões de visitantes por ano e o setor está em expansão com novos atrativos e empreendimentos”, disse o prefeito.

Neste sábado (04), o governador Ratinho Junior destacou nas redes sociais o novo momento do turismo na região. “Novas atrações turísticas estão chegando em Foz do Iguaçu e devem aumentar ainda mais o número de visitantes na cidade. Teremos novos lugares para visitar como Aqua Foz, Parque das Neves e ainda investimentos para melhorias na estrutura das Cataratas do Iguaçu”, disse.

Chico Brasileiro disse ainda que a cidade já tem estrutura para o turismo em escala, além da natureza, o principal motivo das viagens para o brasileiro e estrangeiro, a cidade já se destaca na diversidade do setor, o que inclui as compras de importados (loja francas), eventos e negócios, cultural, gastronômico e esportivo. “Temos ainda vários nichos únicos da tríplice fronteira e todo potencial do lago Itaipu e dos rios Paraná e Iguaçu”, disse.

Portas abertas

No encontro com o deputado paranaense, a ministra já disse que o Ministério do Turismo “está de portas abertas para apoiar o desenvolvimento e o potencial” do setor em Foz do Iguaçu. “Com as Cataratas do Iguaçu e a maior usina hidrelétrica do planeta – a Itaipu Binacional – Foz do Iguaçu possui um enorme potencial para a atividade turística, reunindo todas as condições para contribuir com o fortalecimento do turismo em nosso país e o desenvolvimento econômico pleno em toda a região”.

Entre as prioridades, segundo a ministra, está a redução dos preços das passagens aéreas e que vem conversando com outras pastas do governo, com as companhias e os governos estaduais sobre a questão. “Como já destacou o presidente Lula: o objetivo é buscar uma solução para democratizar o acesso à aviação brasileira”, disse

O setor rodoviário, segundo a ministra, deve ampliar em 25% a oferta de ônibus para atender a demanda dos foliões no carnaval. O transporte rodoviário tem se mostrado uma opção cada vez mais presente nas viagens de lazer para dentro do Brasil. Segundo a ClickBus, uma das mais populares plataformas de venda de passagens do segmento no país, de janeiro a setembro de 2022 foram vendidas 83% a mais de passagens do que no mesmo período de 2020.

Dados da Pesquisa Nacional de Domicílios apontam que cerca de 12,5% das viagens realizadas em 2021 foram de ônibus de linha, 10,2% de avião e 57,2% de carro particular ou de empresas. Os principais motivos pessoais de viagem são lazer (35,7%). “É a principal característica, neste momento, do turismo em Foz do Iguaçu”, emendou Zeca Dirceu.

Voos extras e carnaval

O carnaval também vai movimentar o turismo aéreo que deve ofertar pelo menos 1.200 voos extras durante o período. No aeroporto de Foz do Iguaçu, os números ainda não foram fechados pela CCR, concessionária do terminal. O SindiHotéis prevê uma ocupação média de 80% nos 26 mil leitos da hotelaria com picos de mais de 90% dependendo da categoria do estabelecimento.

No período carnavalesco, segundo as projeções da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, o setor deve movimentar R$ 8,1 bilhões. O montante deverá ser o segundo maior já arrecadado dos últimos 11 anos, perdendo apenas para 2020, quando o volume das atividades chegou a R$ 8,47 bilhões. A cifra é 26,9% maior que o contabilizado no ano passado.

Os segmentos de alimentação fora do domicílio, como bares e restaurantes (R$ 3,63 bilhões), transporte de passageiros (R$ 2,35 bilhões) e serviços de alojamento em hotéis e pousadas (R$ 0,89 bilhão) responderão por quase 84% de toda a receita gerada com o maior feriado do calendário nacional. Além destes, os empreendimentos de lazer, cultura e demais segmentos da cadeia turística representarão mais de R$ 1,3 bilhão para a economia brasileira.

A festividade também criará empregos temporários. A estimativa é de que sejam ofertadas cerca de 24,6 mil vagas no período. A maior parte delas deverão ser para o segmento de bares e restaurantes, com 4,4 mil oportunidades para cozinheiros e 3,45 mil para auxiliares de cozinha. Os profissionais da limpeza também serão requisitados, com a perspectiva de 2,21 mil vagas.