Objetivos: DESENVOLVIMENTO CEREBRAL DAS CRIANÇAS É TEMA DE PALESTRA COM OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO

As funções do cérebro e o desenvolvimento de uma criança foram assuntos abordados nesta segunda-feira (06) pela fonoaudióloga e psicopedagoga Dra. Telma Pantano com os profissionais que integram a rede municipal da educação. A palestra on-line marcou oficialmente o encerramento do VI Seminário Municipal da Educação.

Telma Pantano, que é master em neurociência e pós-doutora em psiquiatria, falou dos processos construtivos do cérebro, de suas funções em cada faixa etária, e de como os professores podem auxiliar os alunos no entendimento das emoções e na regulação comportamental.

“Funções importantes para o ser humano começam a ser maturadas tardiamente no cérebro, em torno dos cinco ou seis anos de idade. São as áreas do orbito frontal, responsáveis pela regulação do nosso comportamento e a tomada de decisões. Por isso, mais importante do que um conteúdo em sala de aula, é desenvolver a capacidade desse aluno de identificar suas emoções e pedir ajuda quanto necessário”, disse a palestrante.

De acordo com a neurocientista, os professores tem a possibilidade de tornarem-se agentes transformadores, identificando comportamentos e auxiliando os alunos nesta regulação, especialmente ao praticar a empatia. “Quando a gente nasce, nosso cérebro está com o mesmo número de neurônios de quando morre, o que muda é a capacidade de formar e aprimorar conexões. E isso depende do ambiente, e o grande ambiente na infância e na adolescência é o ambiente escolar, que pode modificar um comportamento e a vida de uma criança”, afirmou.

Ao final da palestra, uma série de exemplos foram repassados sobre como o professor pode atuar em sala de aula, buscando não apenas os resultados em notas, mas reconhecendo as necessidades de cada estudante.

A secretária da educação, Maria Justina, disse que o conteúdo abordado foi essencial para o trabalho realizado pelos professores e todas as equipes das unidades de ensino. “Os ensinamentos repassados hoje foram excelentes, especialmente no que diz respeito a empatia, sobre entender emoções e saber como lidar com os diversos comportamentos das crianças”, pontuou. Amanhã (07) as unidades de ensino iniciam o ano letivo nas escolas e Cmeis do município.