Retorno: AULAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO VOLTAM NESTA TERÇA-FEIRA (07)

A secretária da pasta, Maria Justina da Silva, estará à disposição da imprensa para entrevistas na Escola Municipal Jardim Naipi, a partir das 7h40. A unidade de ensino será a terceira a iniciar o atendimento em período integral para 187 alunos do 1º ao 5º ano.

O atendimento em jornada ampliada também acontecerá nas escolas Cândido Portinari (com duas turmas de 1º ano); João XXIII (4º e 5º ano); Cecília Meireles (3º e 5º ano) e Érico Veríssimo (3º e 5º ano). Nestas escolas, a implantação do período integral em todas as turmas acontecerá de forma gradativa.

Nestas unidades, além da grade comum curricular, os estudantes terão aulas de inglês e espanhol, robótica, educação ambiental e cidadã, oficinas de música, dança e teatro.

Serviço

Volta às Aulas na Rede Municipal

Quando: Terça-feira, 7 de fevereiro

Onde: Escola Jardim Naipi

Endereço: Rua Vicente Celestino, 100 – Jardim Naipi (ao lado do Centro da Juventude).

Horário: 7h40.