Segurança: PALESTRA NA FEDERAÇÃO DA AGRICULTURA DO PARANÁ, REFORÇA A SEGURANÇA RURAL DO ESTADO

Durante o evento, foi apresentado um breve histórico sobre o Programa Patrulha Rural Comunitária que possui como finalidade desenvolver instrumentos e medidas junto à comunidade a fim de proporcionar maior segurança, redução de indicadores de criminalidade e melhoria da qualidade de vida na população das áreas rurais do Estado do Paraná.

No encontro foi falado sobre os tipos criminais mais comuns que assolam o homem do campo, com especial atenção aos crimes contra o patrimônio, com ênfase ao crime de abigeato, que seria o furto de gado.

“Temos uma excelente parceria entre a Polícia Militar e a FAEP e essa palestra serviu para mostrarmos aos representantes do Campo que estamos ao lado deles em todas as situações, seja com os Conselhos Comunitários de Segurança Rural, Sindicatos e Sociedades Rurais e com a população rural do nosso estado”, contou o 3º sargento Marcos Paulo Nascimento, que ministrou a palestra.

O encontro também serviu para a apresentação da Patrulha Rural 4.0 que conta com metas a serem atingidas, como reforço das orientações e prevenção ao crime em ambiente rural, o reforço da integração com a comunidade e a realização de policiamento de proximidade.

Também foi demonstrada a integração da Patrulha Rural com o App 190PR, servindo como mais uma tecnologia favorável para aquelas pessoas que moram nas áreas rurais de todo o Paraná.

“Criamos um processo para promover mais segurança e qualidade de vida para as pessoas que vivem e trabalham no Campo. Essa aproximação vai resultar em frutos positivos e que todos saem ganhando”, ressaltou Marcos Paulo Nascimento.

Neste início de ano, a Patrulha Rural Comunitária da Polícia Militar do Paraná realizou a capacitação preventiva de cerca de 1,4 mil produtores rurais em todo o estado, e entregou e auxiliou na instalação das placas de identificação das propriedades.

CADASTRO – Ao todo, 5.500 propriedades rurais já foram visitadas e cadastradas no Programa Patrulha Rural Comunitária 4.0, bem como os respectivos proprietários e funcionários foram orientados com base das informações constantes na Cartilha Segurança Rural, que traz recomendações e formas de prevenção aos principais crimes que ocorrem no campo (disponível no site da PMPR: https://www.pmpr.pr.gov.br/Pagina/Patrulha-Rural-Comunitaria).