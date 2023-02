Economia: PARANÁ TEM SALDO DE 11 MIL NOVAS EMPRESAS NO PRIMEIRO MÊS DO ANO

O Paraná registrou saldo de 11.209 novas empresas em janeiro de 2023. O número se refere à diferença entre abertura e fechamento de empreendimentos no primeiro mês do ano, de acordo com a Junta Comercial do Paraná (Jucepar).

Com os dados atualizados, o Estado chegou a 1.586.170 empresas ativas (matrizes e filiais).

Em janeiro foram abertos 25.409 estabelecimentos, 2.070 a mais do que em janeiro de 2022 (23.339). O resultado também é superior a 11 meses de 2022 (apenas agosto registrou mais pedidos) O número de baixas neste ano ficou em 14.200.

Do total de empresas abertas em 2023, a maioria corresponde a MEIs, com 78,06%. Outros 19,37% são Limitadas e 2,20% têm como natureza jurídica Empresário Individual. Os outros segmentos têm percentual de abertura mais baixo, sendo S/A fechada (0,22%); S/A aberta (0,03%), Cooperativa (0,08%), Consórcio (0,04%) e outros (0,01%).

Em janeiro, o tempo médio de abertura de empresas no Estado foi de 15 horas e 10 minutos, representando o 9º melhor tempo entre os estados brasileiros.

No Brasil, o tempo médio de abertura de empresas, em janeiro, foi de 1 dia e 4 horas, com 56.077 processos.

O tempo total de abertura de empresas e demais pessoas jurídicas leva em consideração o tempo na etapa de viabilidade, de validação cadastral que os órgãos efetuam e de efetivação do registro e obtenção do CNPJ. Não são considerados os tempos de inscrições municipais ou estaduais e nem a obtenção de licenças para funcionamento do negócio.