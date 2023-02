Retomada: ANIMAÇÃO TOMA CONTA DAS CRIANÇAS NA VOLTA ÀS AULAS DA REDE MUNICIPAL

O ano letivo na rede municipal de ensino começou nesta terça-feira (07) com escolas cheias e alunos entusiasmados para o primeiro dia. A alegria tomou conta das crianças, pais e professores, que organizaram recepções calorosas, com muitos abraços de boas-vindas.

Na Escola do Jardim Naipi, a terceira unidade a iniciar o período integral, a movimentação foi grande logo nas primeiras horas da manhã. Acompanhadas das famílias, as crianças foram recebidas com muito carinho e brincadeiras.

As primas Melanny e Mariana estavam animadas porque vão estudar na mesma sala do 4º ano. “Nunca fiquei o dia todo na escola, mas acho que vai ser legal porque minha prima vai estudar comigo. Estou muito animada” disse Melanny.

Juliana, mãe de dois alunos da escola, afirma que o atendimento em período integral ajuda a família a reduzir despesas. “Eu pagava uma pessoa pra cuidar deles e agora fico mais tranquila pra trabalhar, porque sei que eles estão na escola. Vai ser ótimo pra eles”, afirmou.

A ansiedade também esteve presente no primeiro dia de aula, especialmente entre os novos alunos. Lucas, de 6 anos, estava atento a movimentação. Para a mãe, o período integral vem em boa hora. “Me ajuda muito por conta do trabalho e diminui a carga horária da avó que cuida dele”, contou Lilian, que é atendente de farmácia.

Novidades

Além do atendimento em período integral nas Escolas Parigot de Souza, Gabriela Mistral e Jardim Naipi, a Secretaria da Educação inicia o ano letivo com jornada ampliada nas escolas Cândido Portinari (com duas turmas de 1º ano); João XXIII (4º e 5º ano); Cecília Meireles (3º e 5º ano) e Érico Veríssimo (3º e 5º ano).

Nestas unidades, além da grade comum curricular, os estudantes terão aulas de inglês e espanhol, robótica, educação ambiental e cidadã, oficinas de música, dança e teatro.

Outra novidade, de acordo com a secretária Maria Justina da Silva, é o atendimento no contra turno para todos os 5º anos das 50 escolas da rede. “As escolas estão se organizando para que todos os quintos anos tenham jornada ampliada, com aprofundamento das aprendizagens e língua estrangeira. Esse trabalho vai contribuir bastante porque neste ano temos Prova Brasil e IDEB”, adiantou.

Escolas em obras

Seis escolas iniciam o ano letivo no dia 27 de fevereiro por conta das obras de melhorias. São elas: Osvaldo Cruz, Três Bandeiras, Carlos Gomes, Duque de Caxias, Cora Coralina e Eloi Lohmann. Nestas unidades, o calendário escolar será adaptado, com aulas aos sábados e redução do recesso escolar no mês de julho.

Ao todo, 27 mil alunos estão matriculados nas 50 escolas e 44 Cmeis do município.