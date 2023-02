Agência Discute: RECURSOS HÍDRICOS E SANEAMENTO BÁSICO COM PAÍSES DA AMÉRICA LATINA E DO CARIBE

Representada pela diretora-presidente, Veronica Rios, a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA) participou dos Diálogos Regionais da Água na América Latina e Caribe 2023, em Santiago, no Chile, entre 1º e 3 de fevereiro. Realizado pela Comissão Econômica para a América Latina e Caribe (CEPAL/ONU), o evento reuniu 80 especialistas de mais de 20 países da região para promover um encontro regional preparatório para a Conferência da Água da Organização das Nações Unidas (ONU), que acontecerá em março deste ano em Nova Iorque, Estados Unidos. Mais de 200 pessoas participaram presencialmente e 2 mil, via internet.

Durante os Diálogos Regionais da Água na América Latina e Caribe, os(as) participantes discutiram o progresso do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 6 (ODS 6), com o tema Água Potável e Saneamento, na região. O encontro da CEPAL/ONU também foi um espaço para intercâmbio entre os países latino-americanos e caribenhos sobre experiências no contexto do cumprimento dos objetivos da Década Internacional para a Ação Água para o Desenvolvimento Sustentável (2018-2028).

Em Santiago do Chile foi aprovada, ainda, a Agenda Regional da Ação pela Água, que reforça tratados, acordos e estratégias em torno da gestão hídrica. Além disso, o documento estimula os países da América Latina e do Caribe para mobilização dos recursos públicos, técnicos e financeiros disponíveis na região e para ela em prol da água.

A Agenda possui quatro pilares para que a América Latina e o Caribe possam avançar para uma transição hídrica sustentável e inclusiva. O primeiro deles é garantir o amplo direito humano à água potável e ao saneamento básico. O segundo pilar é promover mudanças regulatórias e normativas de modo a erradicar a pobreza hídrica. A Agenda tem como terceiro pilar a preocupação em reverter as crescentes externalidades negativas relacionadas à contaminação, exploração excessiva e conflitos socioambientais a partir da fiscalização e regulação. Já o quarto pilar diz respeito à redução da pressão sobre os recursos hídricos a partir de um manejo circular da água.

A diretora-presidente da ANA destacou a importância do evento como espaço para intercâmbio regional de ideias e iniciativas em prol dos recursos hídricos. “Tive imensa satisfação de participar dos Diálogos Regionais da Água na América Latina e Caribe 2023, promovido pela CEPAL na sua sede em Santiago, apresentando o excelente trabalho da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico na gestão de recursos hídricos, no monitoramento hidrológico, na gestão de bacias transfronteiriças, na promoção do acesso aos serviços de saneamento básico por meio do aprimoramento da regulação e na ampla cooperação com toda a região tendo destaque a capacitação disponibilizada pela ANA aos demais países”, destacou Veronica Rios.

Assessoria Especial de Comunicação Social (ASCOM)