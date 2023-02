Conflito: DANIEL SILVEIRA VAI PARA MESMO PRESÍDIO ONDE ESTÃO ROBERTO JEFFERSON, GABRIEL MONTEIRO E JAIRINHO

Nesta quinta-feira, 8, o ex-deputado Daniel Silveira foi transferido para o presídio de Bangu 8, no Complexo de Bangu, na zona oeste do Rio de Janeiro. Ele foi preso na sua casa, em Petrópolis, na semana passada, em sua casa, onde foram encontrados mais de R$ 200 mil em espécie. Segundo a defesa, recursos referentes ao salário de Silveira como parlamentar. Tudo teria sido devidamente declarado segundo os advogados. Na unidade de Bangu 8 estão presos também o presidente de honra do PTB e ex-deputado federal, Roberto Jefferson, o ex-vereador Gabriel Monteiro e o ex-vereador Dr. Jairinho, acusado de participação direta na morte de Henry Borel. Silveira foi desligado do PTB após a nova prisão determinada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). O magistrado alegou que o ex-parlamentar descumpriu medidas restritivas que foram impostas. Daniel Silveira foi condenado pelo STF a mais de 8 anos de prisão por ataques às instituições, atos considerados anti-democráticos e ataques a ministros da Corte. Mas, logo depois, conseguiu um indulto dado pelo ex-presidente da República Jair Bolsonaro (PL). A defesa de Silveira recorre desta nova prisão.

O ex-vereador Gabriel Monteiro participou, nesta quarta-feira, 8, da primeira audiência de instrução no caso que o levou para a cadeia em novembro de 2022. Ele é acusado de ter abusado sexualmente de uma jovem de 23 anos de idade após os dois se conhecerem em uma boate no Rio de Janeiro. A defesa nega categoricamente o crime. Monteiro acompanhou a audiência e, na semana passada, a Justiça fluminense negou um habeas corpus impetrado pela defesa. O ex-vereador teve o mandato cassado pela Câmara Municipal do Rio de Janeiro por quebra de decoro parlamentar. Contra ele existem várias denúncias e acusações de abusos sexuais.