Controle: SAÚDE RETOMA VACINAÇÃO DE BEBÊS E CRIANÇAS CONTRA A COVID-19

Com a chegada de novas doses de vacinas pediátricas contra a Covid-19, Foz do Iguaçu retoma nesta quinta-feira (09) a vacinação de bebês a partir dos 6 meses e crianças de 5 a 11 anos. As vacinas são para primeira dose, dose de reforço e também terceira dose.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, não será necessário fazer o agendamento, mas, devido ao número limitado de doses, elas serão distribuídas em onze unidades de referência, em diferentes regiões da cidade.

Confira como será o atendimento:

– Pfizer Baby (6 meses a 4 anos): A primeira dose da Pfizer Baby para crianças de 6 meses a 4 anos e dose de reforço para crianças de 3 e 4 anos serão disponibilizadas nas unidades de saúde: AKLP, São João, Maracanã, Campos do Iguaçu e Padre Monti.

A terceira dose das crianças de 3 a 4 anos que receberam a Coronavac deverá ser realizada com a vacina Pfizer Baby.

– Pfizer Pediátrica (5 a 11 anos): A Pfizer Pediátrica estará disponível nas unidades: Jardim São Paulo I, Vila C Nova, Vila Yolanda, Sol de Maio e Profilurb II.

– Coronavac (3 e 4 anos): Para primeira ou segunda dose de crianças de 3 e 4 anos, também está disponível a vacina Coronavac nas unidades: Maracanã, São João e Cidade Nova.

É necessário levar a carteirinha de vacinação e os documentos da criança.