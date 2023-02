Curiosidade: METEORITOS ESTÃO COLIDINDO COM O JAMES WEBB; E ISSO PODE SER BOM

O Telescópio Espacial James Webb está em uma posição onde constantemente é atingido por meteoritos. Isso vem acontecendo desde a estreia do observatório, mas os cientistas podem tirar alguma vantagem disso.

Quando lançado, os pesquisadores previram que pedaços de rocha podiam atingir os 18 espelhos do telescópio bilionário, no entanto os cientistas não conseguiram estimar o quanto eles poderiam suportar a colisão com objetos maiores que o esperado.

Mas segundo a Space.com, os astrônomos podem tirar uma vantagem de tudo isso que é estudar os padrões e mudanças dos micrómetros que estão no nosso sistema solar. Essa análise pode fornecer uma quantidade impressionante de dados científicos.

É essencialmente um detector de fluxo de meteoroides, embora não intencionalmente. Embora, é claro, estejamos tristes por eles quando seu espelho é atingido por meteoroides Margaret Campbell-Brown, física de meteoros em resposta a Space.com

Meteoritos esporádicos

Prever o choque de um micrometeorito é praticamente impossível, o tamanho deles é tão pequeno que é incapaz de ser detectado por satélites. Para traçar o percurso feito por eles, primeiro os cientistas precisam esperar que eles interajam com a atmosfera terrestre.

Os micrometeoritos que atingem o James Webb, no entanto, podem ajudar os pesquisadores a entender a diferença entre as chuvas de meteoros frequentes, e as esporádicas. Essas últimas são meteoritos que viajam pelo sistema solar em órbitas aleatórias e não compreendidas.

É um pouco mais trabalhoso observar esporádicos do que chuvas de meteoros, porque eles não estão bem organizados em eventos Althea Moorhead, cientistas de meteoros da NASA

Micrometeorito e danos ao James Webb

Existem dois tipos de meteoritos que atingem o James Webb, um deles pode botar em risco o telescópio

rochas sólidas, que podem pôr o observatório em risco, por parecer que algo o está baleando

grãos, que causam pouco impacto no telescópio e é semelhante a uma jateamento

Mesmo que no ano passado os pesquisadores tenham sido obrigados a ajustarem a órbita do telescópio devido a esses meteoritos, eles estão animados com a capacidade do James Webb de não ter tido danos significativos.

Na maior parte, temos recebido cerca de um a dois por mês que podemos realmente detectar. Neste momento, tem sido realmente uma coisa muito pequena.